Shawn Mendes está de visita en México: estos son los lugares en los que se le ha visto

¡Paren todo! Shawn Mendes está de visita en la Ciudad de México. Este 15 de enero, el intérprete de “Treat You Better” fue captado paseando por las calles de la capital mexicana y algunas fans tuvieron la fortuna de encontrarlo. De acuerdo con diversos videos que circulan en redes sociales, el artista canadiense visitó una cafetería ubicada en la Colonia Juárez. Posteriormente, se le vio cerca del Museo de Frida Kahlo en Coyoacán, donde accedió a tomarse fotos con sus seguidoras y habló español. “Queremos tomar una foto con todas”, se le escucha decir a Shawn en uno de los audiovisuales, mostrando su dominio del idioma.

¡A Shawn Mendes le agarró el temblor en CDMX!

Si bien los fans del artista se encuentran emocionados por su visita en tierras aztecas, muchos no dudaron en resaltar una extraña coincidencia: ¡Las últimas visitas del cantante han quedado marcadas por temblores! La madrugada de este viernes, 16 de enero, un sismo de 5,2 despertó a la población mexicana, por lo que comentarios como “Nooo, le tocó la alerta sísmica otra vez” y “¿Por qué siempre que viene Shawn a México tiembla?”, no se hicieron esperar.

¿Qué hace Shawn Mendes en México?

Se rumora que Shawn Mendes está en México para seguir con la filmación de un documental sobre su aprendizaje y relación con las comunidades indígenas alrededor del mundo. Entre los lugares que el canadiense ha visitado para su proyecto destaca la Tierra Indígena de Guaraní Mbya en Brasil, así como la Nación Cree de Saddle Lake, en su natal Canadá. También grabó contenido en Ecuador y, más recientemente, en México.

“He estado pensando en cómo mi relación con los pueblos indígenas en los últimos dos años me ha enseñado tanto sobre el amor, la comunidad y la naturaleza”, expresó el cantante a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram. “Proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo está entrelazado con proteger y defender la naturaleza misma (...) Los pueblos indígenas están en el centro de todo”, aseguró.

Si bien aún no hay un título oficial para el proyecto, ni una fecha estimada de estreno, se espera que el intérprete de “Señorita” siga con las grabaciones de su documental durante los próximos meses. Por ahora, no queda más que esperar al anuncio del artista.