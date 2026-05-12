Mamá de Vadhir Derbez rompe el silencio, luego de que el actor fuera acusado de supuesto abuso a una modelo

Vadhir Derbez se encuentra en medio de la mayor polémica de su carrera, luego de que hace unos días se revelara una carpeta de investigación en su contra por un supuesto abuso a una modelo; desde que surgió la noticia, él ha negado las acusaciones y, a su vez, denuncia una presunta extorsión. Ahora Silvana Prince, madre del actor y cantante, rompió el silencio en redes con un emotivo mensaje.

Silvana Prince, quien se mantiene alejada del ojo público, hizo su primera publicación en Instagram desde que circulara en medios de comunicación la noticia de las acusaciones en contra de Vadhir Derbez. Se trató de un mensaje de agradecimiento tras el Día de las Madres.

Silvana Prince, mamá de Vadhir Derbez, le dedica mensaje en redes sociales

Ante la polémica y la intensa atención mediática que Vadhir Derbez está enfrentando actualmente, Silvana Prince decidió publicar un mensaje sencillo pero que demuestra su unión y el apoyo que le está brindando a su hijo. Se trató de un carrusel de fotos que muestran las flores que el actor y cantante le regaló con motivo del Día de las Madres.

"¡Gracias, mi niño! Me encantó", fue lo que escribió la mamá de Vadhir Derbez. En la publicación se ve también una foto enmarcada de ellos dos, tomada durante unas vacaciones a la playa.

En la sección de comentarios hay felicitaciones para Silvana y comentarios positivos hacia Vadhir pero, hasta ahora, ninguno hace referencia a la polémica por la denuncia de supuesto abuso. Esta es la primera publicación de exmodelo y bailarina desde el 12 de abril de 2025.

Silvana Prince no es muy activa en redes sociales, pero en varias ocasiones ha compartido fotografías de su experiencia con la maternidad; también tiene un negocio de carcasas para celular pintadas a mano.

Las acusaciones contra Vadhir Derbez

Hace casi una semana se dio a conocer una denuncia en contra de Vadhir Derbez, una modelo anónima lo acusó formalmente de abuso; según la supuesta víctima, la agresión sexual habría ocurrido en el set de grabación de un video musical para el cantante, que tuvo lugar en Coyoacán.

El equipo legal de Vadhir ha negado categóricamente las acusaciones y ha declarado que se trataría de una extorsión, en la cual inicialmente le habrían pedido 350 mil dólares para no exponer públicamente la denuncia en su contra.