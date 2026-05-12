5 cortes de pelo para lucir más joven a los 40

Los cortes de pelo tienen que ser muy bien elegidos sobre todo pasando los 40 años. En esta etapa puede que el cabello pierda movimiento, el rostro cambia ligeramente y hay algunos estilos que endurecen las facciones.

Es por esto que si quieres un cambio de look, tienes que inclinarte por los que inclinan ligereza, textura y mejore la estructura alrededor del rostro. Además, si tienes una melena con forma y movimiento te verás más fresca.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo?

Long bob es un elegante y muy fácil de adaptar

Este es uno de los cortes favoritos ya que se siente moderno, pero no exagerado. Se ubica entre la mandíbula y los hombros por lo que da movimiento. Es ideal para los cabellos finos o sin forma.

Aporta volumen visual y suaviza las facciones. Además, se adapta tanto a cabello liso como ondulado y requiere menos mantenimiento que otros cortes más estructurados.

Este corte es muy favorecedor.|Pinterest

Media melena con movimiento: el clásico que nunca falla

Luego tenemos este corte de media melena con capas suaves que brinda un rostro descansado. El movimiento que se genera alrededor de la cara evita que el cabello caiga pesado.

Tendrás un estilo dinámico gracias a las capas largas. Se recomienda cuando hay pérdida de densidad o textura más seca, algo bastante habitual con el paso del tiempo.

Blunt bob es un corte limpio, moderno y sofisticado

Este es un bob recto con puntas definidas que se adapta increíblemente y rejuvenece. La clave está en que aporta estructura y hace que el cabello luzca más sano y abundante.

Queda muy buen en cabellos lisos o ligeramente ondulados. Puedes combinar con una raya lateral suave o con algo de textura en las puntas, evita verse demasiado rígido. El resultado es un look pulido, actual y con mucha personalidad.

Así luce el corte Blunt Bob pulido y brillante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Shaggy bob aporta textura y efecto relajado

Este corte tiene capas, textura y un acabado más relajado que aporta muchísima frescura visual. Favorece a cabellos ondulados o con textura natural, porque precisamente aprovecha ese efecto despeinado controlado que hoy se ve mucho más actual que las melenas excesivamente rígidas.

Pixie texturizado: corto, moderno y lleno de personalidad

Por último, tenemos este corte de cabello que texturizado aporta frescura porque despejan la cara y generan un efecto más ligero alrededor de los ojos y los pómulos. Cuando el corte tiene capas suaves, volumen estratégico y textura, el resultado se siente moderno y sofisticado