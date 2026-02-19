Sofía Rivera Torres revela que su bebé fue hospitalizado: “Tenía problemas para respirar”

A través de redes sociales Sofía Rivera Torres dedicó un emotivo mensaje a todas esas mamás que atraviesan por una situación difícil cuando tienen a un hijo enfermo, y es que recientemente la conductora pasó por uno de los episodios más desgastantes y fuertes de su vida al ver que su hijo Ferrán de 10 meses pelear por su vida tras ser diagnosticado con un virus respiratorio.

En el video que colgó en su cuenta de Instagram la pareja del conductor Eduardo Videgaray, mencionó que llevó a su hijo al hospital debido a que presentaba dificultades para respirar al ser atendido por médicos resultó tener un virus respiratorio por lo que tuvo que estar bajo observación, ahí mismo, reveló que tras estos hechos donde su atención total era para el menor se dio cuenta que llevaba tres días sin bañarse, asegurando que se olvidó completamente de ella, ahora que han pasado días en los que su hijo se ha recuperado Rivera Torres se dio un tiempo para mostrar su empatía como mamá.

¿Cuál fue el mensaje que dedicó Sofía Rivera Torres a las mamás que tienen a hijos enfermos?

Tras el fuerte momento que atravesó Sofía Rivera Torres por tener a su hijo gravemente enfermo expresó que salió de este episodio es momento de reconocer la vida de una mamá: “no ha podido dejar de pensar en todas esas mamás que tienen hijos realmente enfermos, que necesitan su cien por ciento todo el tiempo, el desgaste de verlos sufrir, la culpa es sentirte cómplice de los doctores, la frustración de no poderles explicar que es por su bien, la impotencia de no saber cómo consolarlos, de no poder aliviar sus malestares...", mencionó en su video.

Asimismo, expresó que independientemente de toda la lucha a la que se enfrentan nunca se deben de olvidar de ellas mismas, que tienen su reconocimiento tras demostrar que poseen todas esas fuerzas, ya que están ahí con la angustia incesante, con noches sin dormir y con el estómago ahuecado de verlos sufrir y aun así estar ahí maternando con el corazón roto de ver a lo que más aman muerto de miedo