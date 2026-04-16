Así despiden en redes a querido comentarista deportivo tras su muerte; su pareja habría fallecido también hace poco

Recientemente se confirmó la triste noticia de que una de las personalidades más destacadas del mundo del deporte en México había fallecido, dejando un gran vacío en los medios, donde con mucha dedicación logró destacar en lo que fue descrito como "una de sus grandes pasiones".

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Fue a través de redes sociales que se dio a conocer sobre el fallecimiento del narrador deportivo Jorge Aaron Carreras, quien partió a la edad de 41 años esta semana, siendo una de las figuras que se desenvolvió de manera destacada en el mundo del deporte mexicano, sobre todo en béisbol, lucha libre, y básquetbol.

Así fue como dieron el último adiós al narrador deportivo Jorge Aaron Carreras

El medio AYM Sports compartió en sus redes sociales una emotiva publicación de despedida donde se dio a conocer este fallecimiento donde se leía lo siguiente:

"Jorge Aarón Carreras, valioso comentarista de nuestra organización.

Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amigos y seres queridos, a quienes enviamos nuestras más sinceras condolencias".

Además del posteo con su imagen, se le acompañó con unas emotivas palabras:

“Quien fuera un valioso comentarista de nuestra organización.

Su pasión, profesionalismo y amor por el deporte dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad”.

Si bien, el medio para el que trabajaba no compartió mayor información sobre su muerte, en seguida las redes se hicieron ver algunos comentarios donde colegas y amigos se despidieron de esta personalidad.

Esta publicación se llenó de emotivos comentarios donde se puede leer:

“Que descanse en paz y que brille para él la luz perpetua...!!!”

“Descanse en paz, ya está con su amada Psic Marilu Alvarado Peña”

“Pero que le pasó? Ahora descansará en compañía de su esposa, que triste noticia saber que partió de este mundo”.

¿Qué le pasó al comentarista deportivo Jorge Aaron Carreras?

Las causas de la muerte de esta querida figura del mundo del deporte mexicano se han mantenido en privado, aunque en diversos comentarios en redes se dio a conocer que su pareja habría fallecido en octubre del año pasado, siendo en este espacio donde se destaca que por fin ambos volverían a estar juntos.