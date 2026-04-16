Si eres de las mujeres que se acomplejan por tener las manos gorditas y pensar que no te luce la manicura por ello, hay una forma de uñas que te las hará lucir más delgadas y así presumirlas a donde quiera que vayas con estos 9 diseños que se adecuan a ellas. Estos son los 3 últimos modelos que se ven hermosos y son tendencia para abril de 2026.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, las uñas almendradas son las ideales para las manos pequeñas y gorditas, ya que su forma alargada y ligeramente puntiaguda hace ver los dedos más largos y estilizados. Te enamorarás de estos 9 diseños de manicura con efecto ojo de gato color rojo.

Los diseños de uñas para hacer lucir los dedos más delgados

1. French: Uno de los diseños clásicos, pero que lo puedes reinventar con múltiples colores, como los que están en tendencia en esta primavera.

9 diseños de uñas para manos gorditas que las harán lucir más delgadas|Pinterest

2. Rojo: Un color imponente y que es de los más clásicos e incondicionales de la manicura.

9 diseños de uñas para manos gorditas que las harán lucir más delgadas|Pinterest

3. Lechosas: Las también llamadas milky nails no solo harán que tus dedos se vean alargados, pues también tendrás un diseño elegante.

9 diseños de uñas para manos gorditas que las harán lucir más delgadas|Pinterest

4. Negras: Este diseño de uñas es muy elegante, pero a la misma vez una manicura sencilla y que se ve bien para eventos especiales.

9 diseños de uñas para manos gorditas que las harán lucir más delgadas|Pinterest

5. Cromadas: Este tipo de manicura es tendencia, ya que tiene un acabado tipo metálico o espejo que llama la atención de todos.

9 diseños de uñas para manos gorditas que las harán lucir más delgadas|Pinterest

6. Flores: Una buena opción para esta temporada. Puedes usar estampados para que el diseño sea llamativo.

9 diseños de uñas para manos gorditas que las harán lucir más delgadas|Pinterest

7. Efecto ojo de gato: Este acabado es uno de los más utilizados. Puedes elegir el color que más te guste.

9 diseños de uñas para manos gorditas que las harán lucir más delgadas|Pinterest

8. Nude: Si lo que buscas es un diseño que te combine con todo sin importar el tono de piel, las nude son la mejor opción.

9 diseños de uñas para manos gorditas que las harán lucir más delgadas|Pinterest

9. Detalles plateados o dorados: Realza tu diseño de uñas almendradas con detalles de estos metales.