Sofía Vergara terminó HOSPITALIZADA y faltó a los Emmy 2025 por esta razón

Sofía Vergara estaba agendada como una de las presentadoras en los Emmy Awards 2025, pero tuvo que faltar a la cita y en su lugar terminó en el hospital. ¿La razón? Una reacción alérgica en el ojo.

Sofía Vergara faltó a los Emmy Awards 2025 por ir al hospital

En su cuenta de Instagram, la actriz y productora colombiana aclaró por qué faltó a los premios más importantes de la televisión estadounidense, que se llevaron a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles. “No pude ir a los Emmy pero sí pude ir a la sala de urgencias. Disculpen, ¡tuve que cancelar! Me dio la más loca alergia en el ojo justo antes de subirme al coche”, escribió.

Como prueba de lo que sufrió, Sofía subió una foto de su rostro, donde se ve su ojo casi cerrado por la inflamación. En un par de clips también se le ve lavándose ese mismo ojo y descansando parcialmente acostada en una cama del hospital. No especificó por qué tuvo esa infección o cómo se dieron las cosas, pero sin duda en las imágenes se ve como una situación dolorosa.

Entre las celebridades que respondieron a la publicación se encuentra el actor Terry Crews, quien le deseó que se recuperara pronto. También le contestó Diplo y Snoop Dogg.

Sofía Vergara iba a presentar uno de los galardones este 14 de septiembre en los Emmy Awards. Ella ha sido nominada 5 veces en estos premios, tanto por su actuación en “Modern Family” como su protagónico en “Griselda”. Sin embargo, solamente ha ganado en conjunto como parte de la sitcom que le dio fama en Estados Unidos.

La celebridad colombiana fue vista hace solo unos días en una cita con su supuesto novio, el empresario Douglas Chabbot, con quien fue al concierto de Oasis en Pasadena, California. Sofía ya está oficialmente divorciada de Joe Manganiello, actor de quien se separó el año pasado tras 7 años de matrimonio.