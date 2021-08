Sofía Vergara recordó el día que fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

La colombiana habló por primera vez de la enfermedad que le detectaron a los 28 años y lo hizo para crear conciencia sobre ‘escuchar al cuerpo’.

Uno de los estandartes latinos en Hollywood es Sofía Vergara, a quien la gente la recuerda por haber hecho uno de los papeles más entrañables de la televisión mexicana, Gloria en “Modern Family”, sin embargo, vivió un episodio muy difícil en su vida, pues fue diagnosticada con cáncer de tiroides a los 28 años.

Durante su participación en “Stand Up To Cancer”, maratón que se realiza por televisión para el programa “Saturday Night”, la actriz colombiana habló por primera vez de su lucha contra el cáncer y cómo fue diagnosticada.

Sofía Vergara relató que asistió a una visita de rutina al médico cuando le detectaron un bulto en el cuello, por lo que después de muchos estudios y análisis fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

Te recomendamos: Conocer la hermosa casa de la estrella de Hollywood, Sofía Vergara.

“A los 28 años, durante una visita de rutina al médico, mi médico sintió un bulto en mi cuello. Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides. Cuando eres joven y escuchas la palabra cáncer, tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme”, indicó la estrella de Modern Family.

Sofía Vergara resaltó cómo cambió su vida a raíz de haberse sentido vulnerable y aseguró que revaloró su vida: “Te das cuenta de lo que es importante para ti”.

Sofía Vergara resaltó la importancia de la detección temprana, pues indicó que debido a que ella fue diagnosticada a tiempo logró eliminar las células cancerígenas de su cuerpo.

No te pierdas: Ella es Claudia Vergara, la sobrina de Sofía Vergara que ha dado mucho de qué hablar.

Además aseguró que se sometió a un tratamiento y siempre contó con el apoyo de su familia: “Aprendí mucho durante ese tiempo, no solo sobre el cáncer de tiroides, también aprendí que en tiempos de crisis, estamos mejor juntos y si vamos a acabar con el cáncer, será necesario un esfuerzo de equipo”.

Sofía Vergara aseveró que es la primera vez que habla tan abiertamente del tema, pues es un episodio muy difícil en su vida, sin embargo, quiso compartir su testimonio para crear conciencia sobre escuchar al cuerpo.

El programa “Stand Up To Cancer” recaudó más de 603 millones de dólares y fue producido por Reese Witherspoon y su esposo, Jim Toth, y conducido por Sofía Vergara, Anthony Anderson, Ken Jeong y la esposa de este último, la Dra. Tran Ho. Common.

Imperdible: No te pierdas las mejores fotos de Sofía Vergara.