4 claves para entender el conflicto entre Kenia Os y Kimberly Loaiza: el resumen de los hechos desde 2018

El nombre de Kenia Os y Kimberly Loaiza de nuevo están en tendencia, lo que reavivó su conflicto que inició en 2018. Sin embargo, una reciente donaciónm millonaria sorprendió a los fans de la cantante de “Kitty”, pues daría pista sobre cómo está la relación actual entre las influencers y artistas .

Según reportes, Kenia Os habría pagado los gastos médicos de la mamá de Kimberly Loaiza, según reveló Steff Loaaiza , hermana de la youtuber y esposa de Juan de Dios Pantoja. La cifra revelada fue de 1.5 millones de pesos. “La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”, dijo Steff.

Esta fuerte revelación salió a la luz debido a que Steff publicó un video para desmentir a Juan de Dios Pantoja, quien había revelado la hospitalización de su suegra, y donde afirmó que él y Kim habían cubierto la mitad de los gastos médicos, algo que fue falso, según su cuñada. Fue allí en donde reveló que Kenia fue quien aportó el donativo.

1. El origen: Jukilop y el inicio del conflicto (2018)

La pelea entre Kenia Os y Kimberly Loaiza comenzó en 2018, cuando las tres figuras, junto a JD Pantoja, crecían en YouTube con el canal Jukilop. Aunque el proyecto era exitoso, las tensiones detrás de cámaras marcaron el inicio del distanciamiento.

Kenia Os y Jukilop (Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja).|(ESPECIAL)

2. El contrato que rompió la relación

La relación laboral se fracturó cuando Kenia decidió no renovar su contrato. Según explicó, el acuerdo era “desventajoso” y no le permitía contar con asesoramiento profesional, como reveló en el podcast de “El Escorpión Dorado”.

3. Eliminación de contenido y redes

El conflicto escaló cuando el equipo de Juan y Kim solicitó eliminar los videos donde aparecía Kenia, además del cierre de sus redes sociales. Esto dejó a la creadora sin el contenido y crecimiento que había construido durante ese tiempo.

4. Un fandom dividido y una polémica que sigue viva

La disputa dividió a los seguidores y, desde entonces, el fandom reacciona ante cualquier señal de enfrentamiento. A pesar de esto, Kenia Os ha intentado mantenerse al margen del escándalo y ha pedido no volver a hablar del tema.