Reconocido influencer regala relojes de MILLONES de pesos a la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Tras el triunfo de la Selección Mexicana que los llevó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y dejar a fuera a Ecuador del torneo las celebraciones y el trabajó que hizo el equipo dentro de la cancha generó miles de reacciones y reconocimientos, entre ellos destacó la lujosa forma en la que el influencer estadounidense SteveWillDoIt les agradeció a los jugadores mexicanos su victoria.

Luego de que el marcador quedara 2-0 favor México, el creador de contenido SteveWillDoIt sorprendió al plantel dirigido por Javier Aguirre al entregar un reloj Rolex, una costosa marca, a cada jugador, este hecho que rápidamente se viralizó generó una ola de reacciones por parte de aficionados.

¿Por qué SteveWillDoIt regaló relojes caros a los jugadores de la Selección Mexicana?

A través de las redes sociales se difundió que el influencer quiso compartir con ellos parte de las ganancias obtenidas tras acertar una apuesta de 2 millones de dólares a favor de la victoria de México sobre Ecuador, debido a que la noche del martes 30 de junio la escuadra azteca se coronó SteveWillDoIt recibió su premio y decidió que premiaría a cada jugador con el lujoso reloj, según información difundida, el costo de este accesorio supera el millón de dólares.

Las imágenes que han sido difundidas en la red se logra ver a varios de los jugadores, entre ellos Julian Quiñones viendo los modelos de reloj, asimismo, se ve que loss mexicanos disfrutaron de esta sorpresa y le agadecieron al influencer con aplausos, sonrisas, fotografías y sobre todo con el famoso "quiere volar".

¿Quién es SteveWillDoIt?

SteveWillDoIt es el nombre artístico de Stephen Deleonardis, un influencer y empresario estadounidense que ganó fama por realizar retos extremos, desafíos virales y videos en los que suele regalar automóviles, dinero en efectivo, joyas y artículos de lujo. Deleonardis, también es conocido por formar parte del grupo de creadores Nelk Boys y por realizar apuestas deportivas de grandes cantidades de dinero.