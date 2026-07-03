Conoce la LISTA COMPLETA de los cocineros de MasterChef 24/7 que están en el BALCÓN hasta hoy 2 de julio

Con la nueva gala de eliminación cada vez más cerca, los cocineros de MasterChef 24/7 hacen todo lo posible por evitar los temibles mandiles negros; sin embargo, algunos pueden respirar tranquilos, pues aseguraron su permanencia en el reality show hasta la octava semana y aquí está la lista completa de los participantes que están en el balcón de la cocina más poderosa de México.

El público salva a Antrax con sus votos

Antes de que comenzaran los 6 duelos de la gala de delantales negros de esta noche, en los que la actual portadora del Pin del Chef jugó un papel fundamental para su formación, la conductora Claudia Lizaldi reveló que Antrax fue el cocinero favorecido con el mayor número de votos del público, por lo que inmediatamente subió al balcón.

Cabe recordar que en la batalla por equipos de anoche, los comensales invitados decidieron darle la victoria al grupo rojo liderado por Ramahá, por lo que el entonces capitán subió directamente al balcón y además determinó que estaría acompañado por Ixdit y Daniela.

Hasta el momento, los únicos cocineros que han asegurado su permanencia en el reality show hasta la octava semana son:

Ramahá

Daniela

Ixdit

Antrax

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Daniela, Ixdit y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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