Fátima Bosch llama a Gilberto Mora “HÉROE” y fans piden romance cuando el futbolista cumpla 18 años

Tras la participación de Gilberto Mora dentro de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha comenzado a robarse los reflectores por su juego pero también se ha llevado los suspiros de varias por lo que ya lo relacionan con la reina de belleza Fátima Bosch, esto luego de que la modelo le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

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A través de las historias de Instagram Fátima colgó el mensaje destacando el trabajo que ha hecho el jugador, por lo que rápidamente los fans de ambos empezaron a especular un posible romance, aunque hasta ahora no existe ninguna señal que revele que hay una relación sentimental entre ellos, incluso han señalado que de no haberlo la modelo podría contemplarlo como novio cuando el seleccionado cumpla la mayoría de edad.

¿Cómo fue el mensaje que Fátima Bosh le mandó a Gilberto Mora?

La publicación mostraba una imagen del futbolista rodeada por una corona de laureles y los colores de la bandera mexicana, acompañada con la frase: “Les diré a mis nietos que él fue un niño héroe”, asimismo, la acompañaba con la canción de “Cielito lindo”. Este gesto fue interpretado como un reconocimiento al impacto que ha tenido Mora en el torneo.

Como lo mencionamos anteriormente no existe información que confirme que exista un romance entre la modelo y el jugador los aficionados reiteraron que Mora aún es menor de edad por lo que la mayoría de los comentarios fueron tomados com parte del humor y la euforia que ha provocado el gran momento que vive el mediocampista.

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Mora, conocido por la afición como “Gil Morita”, es una de las figuras más que promete ser una de las promesas del futbol mexicano, el jugador fue formado en las fuerzas básicas del Club Tijuana y con tan solo 17 años logró abrirse paso hasta la Selección Mexicana, Asimismo, ha sido descrito como una persona con personalidad, visión de juego y madurez.