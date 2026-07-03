Flor rompe en llanto tras las críticas de los Chefs este jueves 2 de julio en MasterChef 24/7

Este jueves de delantales negros cobró su factura más emotiva y dolorosa en MasterChef 24/7. En una noche donde la presión ambiental se respiraba en cada rincón del set, Flor , una de las aspirantes más queridas y respetadas por el público, colapsó emocionalmente tras recibir el veredicto del jurado, dejando al descubierto el enorme desgaste psicológico que implica el encierro del reality.

El destino la colocó en un tenso frente a frente contra Claudia. Ambas cocineras recibieron la misión de cocinar el matambre —el corte de suadero— bajo enfoques completamente libres. Claudia se creció ante el castigo y entregó un reconfortante mole de olla acompañado de tortillas hechas a mano que conquistó de inmediato el paladar de los expertos.

Por su parte, Flor, apostó por un guisado de carne con frijoles y tortillas; sin embargo, el verdadero problema no estuvo en la receta, sino en su lenguaje corporal. Desde el silbatazo inicial, a Flor se le notó con la energía sumamente baja, arrastrando los pies y ejecutando movimientos lentos, como si el alma no le cupiera en la estación de trabajo.

Flor rompe en llanto este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7

El resultado en el plato fue el reflejo fiel de su estado de ánimo, y los chefs no tuvieron piedad, aunque el golpe definitivo llegó cargado de empatía. Al evaluar el guisado, la Chef Zahie Téllez le recordó que su talento es inmensamente superior a ese plato y sentenció que, de haberlo probado con los ojos vendados, jamás habría creído que venía de sus manos.

Esas palabras rompieron el último dique de contención de Flor, quien rompió en un llanto frente a las cámaras. Al ser cuestionada sobre su evidente desconexión, la cocinera abrió el pecho y confesó la realidad detrás de su sazón: el dolor profundo de extrañar a su familia y un malestar físico que le impidió concentrarse.