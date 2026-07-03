OFICIAL: Ellos son los Cocineros de MasterChef 24/7 que tienen Delantal Negro y podrían salir esta semana

La séptima semana de MasterChef 24/7 ha comenzado a definirse, pues, desde el lunes que Nora ganó el Reto por el Pin del Chef, todo comenzó a moverse y es que en este reality show de cocina nada está asegurado, por lo que la exigencia diaria de nuestros participantes es de lo más alto.

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Si hay un reto que es muy temido por cada participante de MasterChef 24/7, es el del domingo de Eliminación, pues aquí no hay margen de error, ya que la mínima decisión podría marcar la diferencia y la destreza muchas veces necesita de calma y preparación mental para poder superar los desafíos culinarios.

¿Quiénes son los Cocineros con Deltantal Negro de esta semana?

Para esta séptima semana de MasterChef 24/7 ya hemos conocido a los primeros participantes con Delantales Negros este jueves, donde figuran:



Diego

Flor

Emmanuel

Jazmín

Michelle

Luis

Estos participantes tendrán que dejarlo todo el próximo domingo para intentar convencer a los Chefs con un platillo de primer nivel y así tener una semana más dentro de este reality de cocina.

¿Quiénes están salvados en MasterChef 24/7 esta semana?

Los primeros Cocineros de la semana que lograron subir al Balcón de la Salvación fueron Ramahá, pues ganó como Capitán la Batalla por Equipos, aunque Nora hizo valer uno de sus poderes del Pin del Chef y le impidió que pudiera salvar a Flor.

Ante ello, Ramahá eligió a Daniela Parra e Ixdit para que subieran al Balcón de la Salvación y así aseguraron estar una semana más dentro de MasterChef 24/7, dándoles total calma, al menos por los siguientes días…

¿Quiénes son los cocineros eliminados de MasterChef 24/7?

Aún no sabemos quién saldrá este domingo, pero si algo hemos visto es que los participantes tendrán que dejarlo el todo por el todo para no sufrir el mismo destino de:

