Tamara: Expuesta. Ley Olimpia / Bullying cibernético.

Tamara y Lorenzo está hablando por teléfono; además de ser compañeros de la escuela, han estado saliendo y teniendo encuentros sexuales, pero no le han dicho nada a Andrea, una amiga de ambos que se pondría celosa en cuanto lo supiera. Andrea llega de repente a casa de Tamara, pues quedaron de irse de fiesta y arreglarse juntas. Las dos se tomas fotos entre sí, está emocionadas por irse de rumba.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Tamara: Expuesta [VIDEO] Tamara es una chica menor de edad que se enamora de Lorenzo, su amigo; ella le comienza a mandar fotos íntimas a él y cuando se enojan, él las comparte.

Tamara se encuentra con Lorenzo en la fiesta donde acudió junto a Andrea, Lorenzo chulea a Tamara por cómo se ve, se quieren dar un beso y en eso llega Andrea para arruinar el momento. Cuando llega Marilú, una compañera de la escuela que se hizo viral por unas fotos íntimas de ella publicadas en una famosa página web donde exponen fotos íntimas de ex parejas, Andrea les cuenta el chisme y Tamara no está nada de acuerdo con lo que le hicieron a Marilú. Lorenzo y Tamara tienen un rato a solas y se comen a besos.

Andrea descubre a Tamara besándose con Lorenzo, le sorprende demasiado y se pone celosa, pues siempre ha querido con Lorenzo, pero miente y dice que no pasa nada, aunque por dentro le está quemando. Tamara se siente mal por haberle estado mintiendo a su mejor amiga, al llegar a su casa le cuenta a su madre sobre lo que pasó y su madre le aconseja que se tranquilice y solo sea honesta con su amiga.

Al otro día, Andrea le enseña a Tamara más casos de la página donde suben fotos íntimas de las ex parejas, Tamara está en completamente desacuerdo con lo que sucede en esa página, pero Andrea le dice que no tiene que preocuparse. Tamara le revela a Andrea que le ha mandado fotos íntimas a Lorenzo, está preocupada por lo que pueda pasar pero Andrea le dice que Lorenzo no sería capaz de hacer algo así. Andrea le dice a Tamara que no le gusta Lorenzo y que no tiene nada de qué preocuparse, pero obviamente todo es mentira.

Las cosas se empiezan a complicar en la relación entre Andrea y Tamara, pues Tamara se enamora perdidamente de Lorenzo y deja a un lado a su mejor amiga. La madre de Tamara habla con su hija y le hace saber que está feliz de que esté viviendo el amor, pero que debe tener sus debidas precauciones. Andrea le pone un 4 a su “amiga” Tamara, en el cual hace que se vea con Carlos, el patán de la escuela y desde lejos le toma fotos para después mostrárselas a Lorenzo.

Andrea ha cumplido su cometido, Lorenzo se cree el cuento de Andrea y la expone en la plataforma de fotos íntimas de las exparejas, Tamara está molesta y decepcionada de Lorenzo, cuando se entera de todo corre a reclamarle a Andrea, se ha dado cuenta del tipo de mujer que es quien ella creía que era su amiga. Cuando tienen un altercado en la escuela, un profesor se da cuenta de ello y llama a la madre de Tamara para contarle lo que pasó.

La madre de Tamara está muy bien informada de lo que sucede con quien sube fotos íntimas de otra persona sin su consentimiento, sabe que es un delito y que Lorenzo y Andrea tienen que recibir su merecido. Andrea alega que eso no puede ser posible, pero la Ley Olimpia está presente y serán sancionados de acuerdo a ella, Andrea, Lorenzo y todos los implicados en esto.

Tamara ha ido a terapia para poder superar lo que ha pasado y habla con su madre, se siente bien ahora que puede sacar todo. Tamara le revela también que nunca estuvo con Lorenzo sexualmente, pero que poco a poco quiere integrarse de nuevo a la escuela para poder salir adelante. Ahora hay talleres de educación sexual en la escuela gracias a ella y a su caso.