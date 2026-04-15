Brilló en televisión, lo dieron por muerto y hoy vive en la calle con sus perros

La fama y el éxito no son para siempre, afirman muchas personas y ejemplos de eso abundan. No todos los que han logrado destacarse sobre los escenarios o en los sets de filmación logran mantenerse vigente con el paso de tiempo.

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Una de las situaciones que sirve de ejemplo es la vida presente del reconocido actor y galán de telenovelas Alejandro Landero. Su nombre y rostro brillaron en la televisión mexicana pero con el paso de los años, y tras ser dado por muerto, apareció viviendo en las calles.

¿Quién es Alejandro Landero?

Alejandro Landero fue uno de los actores más afamaos de las telenovelas mexicanas. Su rostro y talento para la actuación lo llevaron a convertirse en uno de los galanes más famosos pero poco a poco su nombre fue hundiéndose en el olvido.

"Lamentablemente, lleva aquí 3 noches"



Vecinos de la @LaRomaMex piden apoyo para Alejandro Landero, actor de Televisa, que vive en situación de calle junto a sus mascotas tras perder su trabajo. 🎭 pic.twitter.com/bkSQH1avVu — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 20, 2025

“Vivir un poco”, “Bianca Vidal”, “Papá Soltero”, “Rosa Salvaje” y “Principessa” aparecen entre los grandes éxitos en los que Alejandro Landero grabó su nombre a fuego. En 1993 fue su última aparición en la pantalla de la televisión mexicana en la telenovela "Entre la vida y la muerte" y luego como conductor.

¿Alejandro Landero fue dado por muerto?

Mientras su ausencia en la vida pública sembró la incertidumbre sobre su presente, fue en 2020 cuando reapareció pero esta vez lo hizo solo para desmentir su muerte. Es que muchos rumores afirmaban que el Alejandro Landero había fallecido y las redes sociales ayudaron a viralizar la falsa noticia.

A fines del 2025, el nombre de Alejandro Landero volvió a ganar trascendencia pero esta vez por un presente que sorprendió. El querido actor fue hallado viviendo en situación de calle junto a sus mascotas, al mismo tiempo que reveló que atravesaba una crisis de vivienda al afirmar que "surgió un nuevo propietario en la casa que tenía, por lo que fui desalojado junto a mis animales".

El desalojo dejó en la calle a Alejandro Landero por lo que muchos de sus seguidores averiguaban en dónde se encontraba para acercarle ayuda y compartir tiempo junto a él. Desde entonces, su nombre y presente siguen apareciendo entre los hechos que entristecen al mundo del espectáculo.