Así luce Alejandro Landero, el actor que se encuentra en situación de calle

Alejandro Landero durante una gran época, fue considerado un reconocido actor de telenovelas mexicanas, logrando un importante debut en los diversos proyectos de televisión en los que participó por su talento y su gran aspecto, robando varios corazones y suspiros.

Pero ahora, en pleno 2025, la realidad es completamente distinta, puesto que varios usuarios captaron a la celebridad en situación de calle, siendo algo triste para sus seguidoras. A continuación te detallaremos toda la información que se sabe.

¿Qué pasó con Alejandro Landero?

En la cuenta de X, fueron varios usuarios quienes compartieron videos e imágenes de Alejandro Landero en situación de calle, sentado en una banca de la colonia Roma en la CDMX, rodeado de varios perros que parecen ser sus mascotas de compañía.

Al parecer, se sabe que el actor de telenovelas llegó a un punto en el que se quedó sin trabajo, dificultando la posibilidad de pagar su renta, por lo que fue sacado de la vivienda. Veronia Hernández quien dio a conocer la situación de la celebridad, pidió ayuda a los usuarios para proporcionarle un refugio temporal.

Siendo una imagen muy terrible, ya que muchos lo recuerdan como el joven carismático de melena oscura y sonrisa coqueta, ahora vemos a un señor durmiendo en la calle con algunas de sus pertenencias.

Por suerte, la ayuda fue posible, puesto que varios vecinos de la zona lo apoyaron con ropa, comida y comida para sus mascotas, además de otorgarle ayuda para que tenga acceso a una vivienda. La celebridad agradeció todo el apoyo que recibió ante el momento difícil que experimenta al estar en situación de calle.

¿Quién era Alejandro Landero?

Dentro de las producciones más conocidas en la que participó el actor Alejandro Landero, es la de “Rosa Salvaje” en 1988, con quien compartió set con Verónica Castro y Guillermo Capetillo, siendo una importante imagen dentro de las producciones mexicanas.

Otras telenovelas donde fue posible verlo actuar, fueron en Pasión y Poder, Monte Calvario, Blanca Vidal y Un rostro en mi pasado. Dentro de la información que se sabe, se conoce que su última participación actoral fue en “Entre la vida y la muerte” en 1993.