“Tengo un problema”, Ale Capetillo preocupa a sus fans con terrible trastorno de salud

Todo ha sido miel sobre hojuelas para Ale Capetillo desde que se unió en matrimonio con su esposo Nader Shouery, mismo con el que pasó una increíble luna de miel. No obstante, a su regreso la influencer y creadora de contenido sorprendió a propios y extraños luego de revelar que padece un trastorno de salud que ha preocupado a varios de sus seguidores.

Ale Capetillo es hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, mismos que han sido tendencia en las redes sociales después de que supuestamente estén pasando por problemas matrimoniales. No obstante, la influencer ha sabido escaparse de esta polémica que gira en torno a su familia y, por consiguiente, ha logrado aparecer en redes de formas totalmente distintas.

¿Cuál es el trastorno que padece Ale Capetillo?

De regreso a España, Ale Capetillo tuvo que viajar a Mallorca para cumplir con un compromiso laboral. Fue precisamente aquí en donde la creadora de contenido contó una terrible experiencia relacionada con el sonambulismo que padece, misma que la había dejado durante algunos años pero que, para su infortunio, volvió en esta aventura que vivió con una de sus amigas.

Y es que, en una de las noches, vivió un fuerte episodio de sonambulismo que espantó a su compañera de cuarto. Así lo reveló en sus historias de Instagram, mismas en donde también dijo que este solo se manifiesta con personas en quienes confía en plenitud y en donde se experimentan alucinaciones visuales que suelen confundirla dado que, según sus palabras, esta suele ver arañas, hormigas e incluso personas dentro de una habitación.

¿Qué dijo Ale Capetillo sobre su sonambulismo?

“Tengo un problema de sonambulismo fuerte, potente, lo sabe toda la gente cercana a mi. De chiquita era de las que me levanta gritando o abría puertas, siempre me persiguió ese tema. Entre más crecí, menos me pasaba tan frecuentemente. Estoy como despierta y dormida, mi cerebro está entre dormido y despierto. Yo sí veo el cuarto, veo en donde estoy durmiendo, pero veo cosas que no son reales”, explicó a detalle Ale Capetillo.