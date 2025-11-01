¿Termina el romance? Nicki Nicole anuncia que la relación con Lamine Yamal se acabó: esto comentó

¡La historia de amor llegó a su fin! Durante una buena temporada, las redes se inundaron de imágenes sobre el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, una relación amorosa que nadie esperaba poder ver entre el reconocido deportista y la cantante argentina. Pero todo ese romance terminó.

¿Nicki Nicole le dedicará una canción a su ex Peso Pluma al estilo Shakira? [VIDEO] ¿Nicki Nicole le dedicará una canción a su ex Peso Pluma al estilo Shakira? La cantante prepara un disco con experiencias muy personales pero felices.

Hasta ahora, ambas celebridades han compartido si versión de la historia, logrando detallar su existió algún tipo de situación que provocara su rompimiento. A continuación te detallaremos todo lo que se ha comentado al respecto.

¿Qué pasó con Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Lamine Yamal platicó con Javi Hoyos, periodista y creador de contenido, quien reportó que el reconocido futbolista no se debió a ninguna situación de infidelidad. Declaración que la misma Nicki Nicole reafirmó al periodista Jordi Martín, logrando eliminar todos los chismes sobre una infidelidad.

Incluso, la cantante y el futbolista, detallaron que cuando Lamine tomó un vuelo a Italia, ya no se encontraban juntos. Todos esos rumores empezaron cuando vieron a Yamal disfrutando de una fiesta, donde lo señalaban de estar con otras mujeres, chismes que claramente fueron falsos.

Aunque su relación solamente duró 3 meses, generó mucho revuelo entre los usuarios que conocieron la historia, al ser dos celebridades reconocidas en el mundo de la música y del deporte. Por ahora, ambos detallan que decidieron separarse mutuamente.

¿Cuántos años llevan Nicki Nicole y Lamine Yamal?

No olvidemos que Lamine Yamal apenas el 13 de julio cumplió los 18 años, cuando está Nicki Nicole el 25 de agosto cumplió los 25 años, situación que generó un poco de controversia por las diferencias de edades.

Para agosto del 2025, fue cuando confirmaron su relación, en especial cuando un par de meses antes, se les había visto muy juntos saliendo de aeropuertos o cuando la cantante argentina iba a los partidos del Barcelona donde está debutando Lamine. La noticia de su ruptura ha generado mucha tristeza entre los usuarios que conocieron el inicio de su romance.