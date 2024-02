Esto dijo Nicki Nicole sobre la infidelidad de Peso Pluma

Todo parecía miel sobre hojuelas en la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole, hasta que salió a la luz un video donde aparece el cantante tomado de la mano de una mujer que no es Nicki Nicole, su pareja actual, por lo que los rumores de una posible infidelidad no se hicieron esperar. El video no tiene fecha de cuándo fue grabado, pero todo parece indicar que fue después del Super Bowl en Las Vegas, Nevada, en el video Peso Pluma aparece con la misma ropa que utilizó en el Super Bowl, jersey color negro, gorra de la NFL y lentes oscuros.

Tras viralizarse el video, los internautas notaron que la chica que acompañaba a Doble P, no era Nicki Nicole, ya que hace poco tiempo, ella se había cambiado el tono de su cabello a un color más castaño, pista que desató el rumor de la infidelidad, además la cantante de ‘Dispara’, se encontraba en un concierto en Costa Rica.

Peso Pluma y su relación con Nicki Nicole

En noviembre del 2023, Peso Pluma y Nicki Nicole hicieron pública su relación durante la alfombra roja de los Latin Grammy, se besaron enfrente de los medios, confirmándola ante todo el mundo. Fue entonces cuando Nicki comenzó a compartir en sus redes sociales fotos con el cantante y fueron vistos juntos por todas partes, se fueron de vacaciones y todo parecía una relación de ensueño. Hasta que el pasado fin de semana del Super Bowl, el jalisciense fue visto en Las Vegas de la mano de otra mujer.

Luego de esta prueba, Nicki no esperó más y borró de las redes las fotos que tenía con Peso Pluma, lo que ocasionó una nueva conversación en todo internet, que el mexicano, le había sido infiel a la argentina. Por el momento, Hassan todavía mantiene sus fotos con Nicki Nicole, la más reciente es del pasado 5 de febrero en la alfombra roja de los Latin Grammy.

¿Qué ha dicho la pareja sobre los rumores de su separación?

Nicki Nicole apareció en sus redes sociales con un mensaje bastante emotivo, donde confirma la infidelidad de Peso Pluma y dio fin a su relación con el cantante de corridos tumbados. Además agradeció el amor que está recibiendo por parte de sus fans.

El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki.

TE RECOMENDAMOS: Este es el video que confirma que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole