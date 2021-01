FOTOS: Los famosos no tienen nada sencillo en las grabaciones de las películas, y es por eso que han surgido muchos problemas entre ellos.

Aquí te dejamos una lista de los actores y actrices con más problemas del cine.

Los actores y actrices no tienen un trabajo sencillo, y a veces, tienen conflictos con sus co-estelares. Estos son algunos ejemplos de esos proyectos problemáticos.

Tom Hardy y Shia LaBeouf:

Debido a que ambos actores son muy temperamentales, su relación en el set de la película “Lawless” muchas veces estuvo lleno de conflictos. Inclusive llegaron a tirarse golpes, ocasionados por las burlas de uno.

Jerome Flynn y Lena Headey:

Muchos notaron que durante las temporadas de “Game of Thrones”, los actores nunca compartieron cuadro en la misma escena. Una vieja pelea entre ellos es la razón, e incluso se niegan a permanecer en la misma habitación.

David Duchovny y Gillian Anderson:

Los protagonistas de “Los expedientes secretos X” permanecieron tanto en la televisión que su relación estaba plagada de hartazgo de la interacción que tenían. Después del final del rodaje, su relación mejoró.

Tommy Lee Jones y Jim Carrey:

Los villanos de la película “Batman: Eternamente” no tenían una relación ni convivencia buena en el rodaje. Sus actitudes fueron simplemente hostiles.

Ryan Reynolds y Wesley Snipes:

Mientras se grababa la tercera película de “Blade”, hubo muchas complicaciones por las actitudes de Wesley Snipes, ya que se negó a comunicarse con todos los demás. El director tuvo que separar los días de grabación de los dos actores para poder evitar una pelea.

Robert Downey Jr. Y Terrence Howard:

Los dos protagonistas de la primer entrega de “Iron Man” eran amigos antes del rodaje, pero las actitudes de ambos hizo que se distanciaran, y Howard ya no regresó para las siguientes entregas de la serie.

Alyssa Milano y Shannen Doherty:

Las actrices de “Charmed” estaban en la cima de la popularidad gracias a esta serie, pero eso no impidió que Doherty abandonara el proyecto. La relación entre las dos (Milano y Doherty) era muy tensa, y eso ayudó a que fuera reemplazada por otra actriz.

Teri Hatchet y Marcia Cross:

Las estrellas de “Desperate Housewives” no era para nada como se retrataba en la famosa serie. Hatcher formó relaciones tensas con todo el elenco, y la mayoría surgieron con Marcia Cross.

Björk y Lars von Trier:

Lo conflictos entre la cantante y el director llegaron hasta el punto de no dirigirse la palabra. El director aclaraba que ella nos e tomó seriamente su trabajo.

Lucy Liu y Bill Murray:

En el set de “Los Ángeles de Charlie” las cosas no fueron bien desde el principio. El problema entre ambos protagonistas fue que Murray criticaba y no estaba satisfecho con el desempeño de Lucy Liu.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall:

Las actrices protagonistas de la serie “Sex and The City” han estado juntas mucho tiempo, pero eso no impidió el descontento de Cattrall por la paga tan alta que recibió Parker.