Tras el accidente de Yeison Jiménez, surge la versión de que podría haber muerto antes del impacto aéreo

El 10 de enero la industria musical colombiana, se visitó de luto tras la muerte de Yeison Jiménez. El popular cantante falleció en un accidente aéreo ocurrido en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, Boyacá, donde la avioneta en la que se dirigía hacia Medellín se desplomó poco después del despegue.

Según lo que manifiestan los reportes oficiales, la avioneta despegó del aeropuerto de Paipa con rumbo a Medellín, donde tenía programada una presentación. Minutos después, la aeronave perdió el control y se estrelló en la zona rural de Romita.

Dada la violencia del accidente es que las autoridades dieron por muertas a las seis personas que estaban en la avioneta. La investigación está orientada a una posible falla mecánica, factores climáticos y el desempeño de la tripulación. Sin embargo, la hija del cantante dio a entender que murió antes del accidente.

¿Qué dijo la hija de Yeison Jiménez?

La familia realizó un funeral privado el 13 de enero y al otro día encabezaron un homenaje público en el Movistar Arena de Bogotá, donde amigos, colegas y fans se reunieron para despedir al intérprete. Lo llamativo fue que el cuerpo de Yeison no estuvo presente.

Tras una entrevista reciente a Ciro Quiñónez, amigo y colega de Yeison, surgieron algunas dudas. Él tuvo la oportunidad de acercarse a la hija menor de Jiménez y dijo que sus palabras lo dejaron sin habla ya que la niña le habría dado a entender que su papá ya había fallecido.

De acuerdo a lo que manifestó Quiñónez, la niña le pidió que no llorara por su papá y le aseguró que él no había sufrido. Ante esto le había mencionado que Yeison sufrió un paro antes del accidente.

Por el momento no hay afirmaciones que confirmen o nieguen esta versión de los hechos. Además los informes periciales no indican una causa de muerte distinta al siniestro aéreo. Los usuarios de redes sociales se han dividido ante las posturas de esta situación.

