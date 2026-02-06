Triste muerte de un querido actor: confirmaron el deceso con este desgarrador mensaje

Apenas unos días después del triste fallecimiento de Ricky D en un fatídico accidente de tránsito , el mundo del entretenimiento se vistió de luto una vez más. En esta ocasión, por la lamentable muerte de Juan Jones, un reconocido actor que forjó una exitosa trayectoria con su talento y presencia.

El deceso fue confirmado a través de los canales oficiales de la Asociación de Comedia Nacional, donde se compartió un emotivo comunicado con el que le rindieron homenaje por todo el legado que la víctima dejó con su partida.

La muerte del actor Juan Jones causó gran conmoción|Instagram. @comedia.nacional

"Con pesar y profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Juan Jones, querido actor y referente histórico de la Comedia Nacional, cuya trayectoria y compromiso marcaron profundamente a nuestra institución y a todo el teatro uruguayo", se lee en este mensaje, que rápidamente ha sido replicado por colegas y admiradores que se dijeron sorprendidos por la noticia.

Quién era Juan Jones, el actor que murió inesperadamente

Juan Jones fue un actor de teatro y artista uruguayo. Tuvo una carrera activa por casi 80 años, pues desde su juventud se interesó en el mundo de la actuación. Participó en más de 30 producciones y otro mérito que consiguió, fue pasar del radioteatro a la televisión, cuando se adaptó a los nuevos medios.

Juan Jones debutó en los escenarios desde que era muy joven|Instagram. @comedia.nacional

De acuerdo con la información disponible, el protagonista de obras como "Un mes en el campo", hizo historia porque en 1951 fue el primer alumno en ser admitido como becario en la Comedia Nacional y fue también el primer alumno egresado de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD).

¿Qué le pasó a Juan Jones? Esto se sabe de su fallecimiento

Al momento de su deceso, Juan Jones tenía 97 años, y a pesar de que llevaba tiempo alejado de los escenarios, permanecía su pasión por el teatro y el arte dramático. Se desconocen las causas de su muerte y solo se ha dado el pésame por su partida y ha quedado demostrado lo querido que era, al igual que con Lilia Landa, la hermana de Edith Márquez que trascendió tras años enferma .

"En nombre de toda la Comedia Nacional, acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y seres queridos en este momento de dolor. Y expresamos nuestro más sentido pésame, con gratitud y respeto por su legado artístico y humano", concluye este emotivo mensaje.