ÚLTIMA HORA: “El Capi” Pérez sufre lamentable pérdida y así lo informó

A través de sus historias en Instagram, "El Capi" Pérez informó sobre la lamentable muerte de su abuelo, Eusebio Ibarra. El conductor de Venga La Alegría y La Resolana viajó brevemente a su natal Aguascalientes para acompañar a su familia en este difícil momento.

"El Capi" Pérez informa sobre la muerte de su abuelo

"Vine a Aguascalientes muy brevemente solo a despedirme de Don Eusebio Ibarra, mi abuelito", escribió el comediante y conductor. "Que descanse en paz. Me siento orgulloso de ser su nieto".

|Crédito: Instagram. @elcapiperez

En su publicación, en blanco y negro, se aprecia que Carlos Alberto Pérez Ibarra se encuentra en un aeropuerto; está usando lentes oscuros y su expresión es solemne. De fondo se escucha la canción "Eslabón por eslabón", de Los Invasores de Nuevo León.

En otra historia, se puede ver al primogénito de "El Capi" e Itzel Barro pasando tiempo con su bisabuelo. "En diciembre todavía pudo cotorrear con mi Vicente", escribió el comediante. En el clip, el pequeño juega junto a la andadera de don Eusebio, quien lo observaba desde una silla.

El martes 3 de febrero "El Capi" no estuvo en Venga La Alegría debido a su viaje, pero el conductor reanudó el trabajo y este 4 de febrero ya está en el programa.

La familia de "El Capi" Pérez

La mayor parte de la familia de "El Capi" Pérez no son figuras públicas. Su esposa, Itzel Barro, es una exitosa creadora de contenido conocida como "Hola Enfermera", con más de un millón de seguidores en Instagram y más de 700 mil en TikTok.

El matrimonio tuvo a su primogénito, Vicente, en octubre de 2024. En diciembre anunciaron que se encuentran esperando a su segundo hijo. Tanto "El Capi" como "Hola Enfermera" suelen publicar fotos y videos de su recién formada familia; acostumbran mostrar tanto los momentos cotidianos como celebraciones importantes, entre ellas el bautizo de Vicente.

