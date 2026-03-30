ÚLTIMA HORA: Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación, reportan. Esto se sabe

Diego Boneta y Renata Notni habrían terminado su relación amorosa después de 5 años, según ha confirmado la revista Quién. Los actores comenzaron su romance en 2020. Aparentemente la decisión fue mutua y se dio de manera amigable.

De acuerdo con lo que asegura la publicación, "mantienen una relación respetuosa, de cariño y se desean lo mejor el uno al otro".

Hasta ahora, ninguno de los dos intérpretes se ha manifestado sobre el tema en redes sociales. Todavía se siguen mutuamente en Instagram y mantienen sus fotografías juntos. La misma publicación asegura que ellos manejarán con discreción la noticia, por lo que es poco probable que den a conocer más sobre las circunstancias de su separación.

La última publicación de Diego que Renata comentó fue el 12 de marzo y, en el perfil de él, la última publicación que aparece de ellos dos juntos data del 4 de febrero; esta última fue un carrusel de fotos de su viaje a Punta del Este, Uruguay.

En el perfil de Renata Notni, su última publicación con Diego Boneta fue el 16 de marzo, por un evento al que asistieron juntos. El comentario más reciente de él fue publicado el 27 de febrero, con motivo de la portada de una revista donde ella fue entrevistada.

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Así comenzó la historia de amor entre Diego Boneta y Renata Notni

Según reportes de diversos medios, Renata Notni y Diego Boneta se conocieron en 2020 por tener amigos en común; la primera vez que se desataron los rumores de romance fue en febrero de 2021 por un arreglo floral que el protagonista de "Luis Miguel, La Serie" le envió a la actriz de "¿Qué culpa tiene el karma?".

En ese mismo año hicieron viajes juntos a Riviera Nayarit y Grecia, aunque publicaron en redes sociales por separado. No obstante, los rumores de su relación ya eran muy fuertes. Fue hasta septiembre de 2021 que ambos confirmaron el romance durante un viaje a Turquía.

Fue una publicación en diciembre de 2021, celebrando un primer aniversario, que se dio a entender cuándo había iniciado realmente la relación. Desde entonces ambos publicaban en conjunto con frecuencia y se comentaban, aunque siempre fueron bastante discretos en cuanto a su vida privada.