ÚLTIMA HORA: La actriz Livia Brito es vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
El caso legal entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda ha dado un giro inesperado el día de hoy y esto es lo que sabemos.
Esta tarde dio a conocer el reportero C4 Jiménez, que la actriz de novelas Livia Brito ha sido vinculada a proceso tras haber negado una agresión en contra del fotógrafo Ernesto Zepeda, con quien desde hace años tiene un caso legal que no había procedido ni avanzado, hasta este día que todo se ha dado a favor de Ernesto.
Información en desarrollo...