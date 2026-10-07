Luto en la música popular latina; muere Piero De Benedictis, autor de la canción “Mi Viejo” tras fuerte enfermedad

Este miércoles 07 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de Piero De Benedictis, uno de los cantautores más importantes de toda Latinoamérica, dejando un gran legado así como canciones que han logrado trascender generaciones gracias a sus conmovedoras letras como lo es la canción “Mi Viejo”.

Te puede interesar: LAMENTABLE: Confirman muerte de reconocida modelo internacional a días de haberse convertido en madre

La noticia triste noticia se dio a conocer a través de redes sociales, siendo que el artista de 81 años pasaba por momentos complicados de salud en los últimos días, por lo que su partida ha conmovido tanto a la industria de la música como a sus seguidores de años.

¿Quién fue Piero De Benedictis?

Aunque Piero nació en Apulia, Italia, se mudó a Argentina con toda su familia cuando era solo un niño y de hecho, años más tarde también consiguió la nacionalidad colombiana, siendo una de las figuras latinas más queridas gracias a su carisma y arte.

Su carrera comenzó desde mediados de la década de los 60’s, siendo en el año 1969 que lanzó la canción que lo llevó al éxito comercial y lo popularizó “Mi Viejo”, emotiva obra que conectó con la canción en nuestra lengua, aunque debido a la situación social y política que vivía Argentina, este tuvo que ser exiliado en España durante los 70’s y no fue hasta 1981 que regresó de lleno a la música.

¿De qué murió el cantante Piero De Benedictis?

Se sabe que en los últimos días el artista estuvo internado en un hospital en Buenos Aires debido a que atravesaba un fuerte cuadro de neumonía, mismo que había complicado de gran manera su estado de salud, siendo que esta misma tarde su familia comunicó su partida.

Esta no era la primera vez que su salud se encontraba delicada, pues en 2023 estuvo en cuidados intensivos en Ecuador debido a que presentó problemas respiratorios, e incluso pudo regresar a los escenarios por un breve tiempo.