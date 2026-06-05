Muere querida influencer mexicana de 24 años y aseguran que se quitó la vida, un día después de Paola Márquez

En redes sociales se está generando gran conmoción por la muerte de dos jóvenes influencers mexicanas, y en ambos casos circulan versiones de que atentaron contra su vida. Se trata de Paola Márquez, cuyo caso se reportó el 30 de mayo, y la creadora de contenido "La Ley" de Apatzingán, cuyo deceso se dio a conocer el 1º de junio.

Muere la influencer "La Ley" de Apatzingán, a los 24 años

La creadora de contenido conocida como "La Ley" tenía tan solo 24 años de edad y se dedicaba a vender aguas frescas en la comunidad de El Tarepe, en Apatzingán, Michoacán. Su fallecimiento se dio a conocer principalmente a través de las redes sociales y circulan versiones de que se quitó la vida, aunque no existe ninguna confirmación oficial al respecto de manera pública.

Algunas cuentas de redes sociales también han asegurado que la creadora de contenido habría sido asesinada, pero tampoco hay confirmación.

Usuarios de redes sociales han reportado que "La Ley", cuyo nombre real era Leydy Guerrero, tenía un hijo de 10 años; sin embargo, no se conocen muchos detalles sobre su vida personal.

#justicia #laleydeapatzingan #leyaguas #leyvaldovinos ♬ sonido original - Adriana Guevara @fannybustos19 Te extraño mi ley nos haces tanta falta aquí en tik Tok 😔 se siente una tristeza inmensa entrar a tik tok y no verte en live 💔 extraño tanto el momento en el que decías que ya te ibas cuando decías aber chiquillos dejen les doy la bendición 🙏🏻 eras única mi ley hermosa 🐓 🩷🥤💅🏻 Se que el rencor no es bueno y que ati no te gustaba eso mi hermosa pero por más que trato de evitar ese sentimiento no puedo😔 Tengo toda la fe en que ese 🐕 qué te quito la vida lo pagué y que el karma y el tiempo no tengan piedad de él #justicia💜💜

Qué le pasó a Paola Márquez

En esta misma primera semana de junio las redes sociales han lamentado la muerte de Paola Márquez, influencer de 30 años quien era originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí. El 30 de mayo la hallaron sin signos vitales en su casa de la capital del estado y actualmente se lleva a cabo una investigación para esclarecer su fallecimiento.

El padre de Paola Márquez declaró para un programa de televisión que la creadora de contenido le había manifestado a su familia que ya no quería vivir. Sin embargo, todavía no hay una resolución para el caso.

Línea de ayuda por depresión y problemas de salud mental

En México existen recursos gratuitos para pedir ayuda ante condiciones de salud mental como la depresión. La Línea de la Vida (800 911 2000) ofrece atención personalizada las 24 horas del día, ante casos de adicciones y problemas de salud mental.

Todas las personas somos vulnerables a experimentar condiciones como la depresión, es importante tener una red de apoyo a la cual se pueda acudir.