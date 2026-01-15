Estas son las últimas 3 polémicas en las que ha estado envuelta Ángela Aguilar; casi la cancelan

Ángela Aguilar es la hija de Pepe Aguilar, quien desde corta edad se ha metido de lleno al mundo de la música, creando una ardua carrera musical. Sin embargo, en los últimos años se ha visto envuelta en polémicas que han manchado fuertemente su reputación, en especial desde que inició su matrimonio con Christian Nodal.

Ante ese contexto haremos un pequeño conteo sobre los últimos chismes en los que se ha encontrado, los cuales casi generan que la cancelen, así que quédate para que descubras todos los detalles al respecto.

¿En qué polémicas se ha visto envuelta?

Como ya lo mencioné, Ángela Aguilar se ha visto envuelta en fuertes polémicas dentro de su carrera, situaciones que le han generado fuertes críticas; incluso casi la cancelan al respecto. Dentro de las últimas, se encuentran las siguientes:

En Reyes Magos, su familia decidió regalar juguetes a los niños, pero las críticas fueron directamente hacia ella, puesto que lanzaba los regalos a la gente y no se detuvo en ningún momento. Generando mucha molestia entre los internautas.

En el cumpleaños de Nodal, recientemente ella le regaló un caballo impresionante, generando la cara de sorpresa de su pareja. Aunque el público no se detuvo en hacer comparaciones, resaltando que su pareja se veía más contento en las fiestas que tuvo con Belinda y Cazzu durante sus relaciones.

Otra de las últimas fue que supuestamente ella ya no quiere a su pareja, puesto que se le veía en una fiesta cansada y con la mirada hacia abajo, generando todo tipo de críticas al respecto.

¿Por qué es criticada Ángela Aguilar?

Las críticas hacia Ángela Aguilar ya se sabían, pero no se escucharon hasta que se dio a conocer su relación con Nodal. No olvidemos que Christian Nodal llevaba poco tiempo de haber terminado su relación con Cazzu, por lo que se hicieron rumores de una infidelidad.

Aunque todo fue aclarado y nunca hubo infidelidad, salieron a la luz polémicas de la hija de Pepe Aguilar, donde criticaba a la gente que cantaba mal, cuando aseguró que ella tenía sangre argentina y cuando fue señalada en sus conciertos por desafinar. No ha sido la única situación en que ha sido juzgada fuertemente.