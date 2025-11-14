Este fue el último mensaje que publicó Martha Higareda antes de ausentarse de redes sociales

Desde hace varios días muchos seguidores de la actriz Martha Higareda se han mostrado preocupados por ella ya que no ha publicado nada en sus redes sociales desde hace tiempo y nadie sabe cómo está.

La artista de 42 años está embarazada de gemelos y se presume que su desaparición pública se debe a que dio a luz a sus niñas. Sus seguidores solo esperan saber si se encuentra bien y cómo están siendo sus días post maternidad.

¿Cuál fue el último posteo de Martha Higareda?

Quienes bucean en las redes sociales de la actriz descubren que su último posteo fue una colaboración que hizo con su esposo, Lewis Howes. En la publicación, se observan varias fotos de Martha Higareda con una panza gigante y varios momentos de felicidad de la pareja junto a su familia.

Además de las fotos, el posteo fue acompañado de un texto de agradecimiento por el acompañamiento recibido durante todo el embarazo. “¡Estamos emocionados de conocer a nuestras chicas gemelas muy pronto! ¡Esta última semana @marthahigareda ha estado haciendo INCREÍBLE!”, comienza diciendo la publicación.“Ella es tan pequeña y con dos bebés dentro (con los genes de un gigante gringo) lo ha estado manejando todo con gracia y alegría”, agregó Lewis Howes resaltando la valentía de la actriz.

¿Cuándo fue la última publicación de Martha Higareda?

El tierno mensaje con postales de la última semana de embarazo de Martha Higareda fue compartido el pasado 18 de octubre. Desde entonces, ni ella ni su esposo se han hecho presentes en las redes sociales.

Por tal motivo, los seguidores de la artista están expectantes y ansiosos por saber cómo está la actriz y también las gemelas. Mientras, no dejan de leer este posteo en el que el esposo de Martha Higareda afirma: “Nuestras niñas tienen suerte de tenerla como su madre. Ella tiene un corazón hermoso, valores fuertes, ¡y todo trata de aventura y JUGAR!”.