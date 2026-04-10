Un Tal Fredo se retira de redes sociales luego de supuestamente abandonar inmobiliario de su boda: “Me va hacer muy bien callar”

El pasado 9 de abril el famoso influencer “Un Tal Fredo” anunció a través de sus historias de instagram que se retira de las redes sociales. Sin embargo, aclaró que no será de forma definitiva ya que volverá en un par de días pues necesita un descanso de todo lo que se ha dicho.

¿Qué dijo “Un Tal Fredo” sobre su retiro de las redes sociales?

A través de sus historias de instagram el creador de contenido Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido en redes sociales como “Un Tal Fredo” anunció que se retirará por unos días de las redes sociales. De acuerdo con el mensaje del creador de contenido, busca desconectarse un par de días, especialmente para callar y escucharse a sí mismo pues necesita hacer introspección sobre lo que se dice de él y alrededor de él. Para el influencer es fundamental esta desconexión ya que busca no responder desde la frustración, el impulso y el coraje. “Me va hacer muy bien callar y entender” fueron algunas de las palabras del creador de contenido, quien también agradeció a las personas que se han comunicado con él. Hasta el momento se sabe que su pausa en redes sociales no es definitiva. Sin embargo, Un Tal Fredo no específico qué día exactamente volverá a su contenido habitual.

¿Por qué se retira “Un Tal Fredo” de redes sociales?

Aunque el influencer no aclaró las razones que lo llevan a retirarse temporalmente de redes sociales, los últimos días ha estado envuelto en una polémica, esto luego de que se le señalara de supuestamente abandonar el inmobiliario de su boda en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Esta acusación surgió luego de que en redes sociales se viralizara un video con los objetos (abandonados) que supuestamente se utilizaron en el evento, lo que generó descontento en muchas personas pues el área donde se llevó a cabo la boda es una zona natural protegida.

Ante estos señalamientos el creador de contenido respondió diciendo que todo se trataba de desinformación ya que esas imágenes pertenecían a La Mina de Mármol, la cuál no es para atracción sino para guardar cosas además de que enfatizó que el lugar no le hubiera permitido dejar por mucho tiempo sus pertenencias.

Por otro lado, esta no fue la única crítica negativa pues también recibió comentarios sobre que su boda fue “aburrida” y que él no se veía muy bien además de que algunos usuarios señalaron que esperaban ver una boda más lujosa y no con esa temática. Luego de esto, el creador ha decidido tomar un descanso de las redes sociales.