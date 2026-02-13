La respuesta de Vadhir Derbez a las críticas contra su hermana Aitana

Desde que Vadhir Derbez publicó un video en su cuenta de YouTube cantando junto a su pequeña hermana Aitana, el tema ha dado lugar a un intenso debate. Esto se debe a las críticas que algunos internautas han volcado contra la niña de solo 11 años de edad.

Ante esta situación, el cantante rompió el silencio y cargó duro contra quienes critican a su hermana y a los niños en general. Anteriormente ya se habían expresado sus padres, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

La familia Derbez contra las críticas a Aitana

El video que Vadhir Derbez publicó lo muestra junto a su hermana cantando la canción "Golden", de Huntr/x, y en medio de muchos halagos para ambos, aparecieron críticas hacia la niña. Ante esto, la familia Derbez ha expresado públicamente el apoyo a Aitana.

La cantante Alessandra Rosaldo dijo que “entre Vadhir y Aitana hay una complicidad hermosa. La gente solamente puede escupir lo que trae adentro, entonces sí alguien tiene el suficiente enojo, frustración, odio dentro de sí para escupir cosas sobre una niña, qué te puedo decir”. Por su parte, el actor Eugenio Derbez sentenció: “Ya tomaremos medidas. Quizá no exponerla tanto, pero también no escuchamos nada”.

¿Qué dijo Vadhir Derbez?

En las últimas horas, quien se sumó a la defensa de Aitana fue su hermano Vadhir Derbez. El artista fue entrevistado sobre este tema y no dudó en afirmar que “no se habla de los niños. No hay porqué estar hablando ni del físico ni nada de eso”.

El cantante reflexionó sobre que “los niños están para que los cuidemos, para que se sientan apoyados y protegidos no atacados”. “Por qué no entonces como sociedad mejor nos cuidamos, nos tratamos amablemente, somos más inteligentes y así no tenemos por qué no exponiéndonos o no podemos salir a la calle a caminar sin correr ningún peligro”, remarcó.

En este punto, Vadhir Derbez soltó su malestar contra quienes han criticado a su hermana al pronunciar la frase “Que gente tan imbécil”.

