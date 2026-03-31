Valentina Gilabert, al borde de la muerte de nuevo A UN AÑO del ataque de Marianne Gonzaga

A poco más de un año del ataque por parte de Marianne Gonzaga, Valentina Gilabert dio a conocer en sus redes sociales que actualmente atraviesa una crisis de salud que puso en riesgo nuevamente su vida. Sin embargo, ante el 'hate' que ha recibido, ella misma desactivó su cuenta de TikTok.

Fue en febrero de 2025 que Marianne Gonzaga atacó con 16 puñaladas a Valentina Gilabert, quien estaba saliendo con la expareja de Marianne y padre de su hija. Cinco meses después, la agresora salió del centro para menores bajo un régimen de libertad bajo custodia.

Valentina Gilabert informa que estuvo al borde de la muerte por segunda vez

En un video para sus redes sociales, Valentina Gilabert dio a conocer que por segunda vez estuvo al borde de la muerte. "Tuve una infección en todos mis órganos. Todo mi diafragma estaba lleno de pus", dijo la modelo. También mostró el sistema de drenaje que le colocaron como parte de su tratamiento médico, aunque hizo una advertencia por lo explícito de las imágenes.

Gilabert hizo su video, según explicó, para hacer una reflexión sobre valorar la vida y buscar la felicidad. "No le estoy dando el rumbo correcto a mi vida, debería estar haciendo todo para ser feliz", dijo la modelo. "He enfocado mi energía en cosas que no valen ni un poquito la pena".

Valentina Gilabert elimina su cuenta de TikTok

Aunque recibió comentarios de apoyo y buenos deseos, también hubo una gran cantidad de 'hate' en redes sociales para Valentina Gilabert tras dar a conocer su estado de salud. "Su vida volvió a correr peligro y, lejos de sentir empatía y contención en redes sociales, lo que recibe es odio", dijo la conductora y periodista Flor Rubio en un video de Instagram para hablar del caso.

La modelo avisó en sus historias de Instagram que actualmente no tiene cuenta de TikTok y pidió reportar algunas cuentas que se han hecho en su nombre, robando su identidad. También agradeció a quienes le mandaron buenos deseos y aseguró que se está recuperando "poco a poco", aunque "la movilidad está cañona con el drenaje".