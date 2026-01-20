Valentino: Desde Anne Hathaway hasta La Princesa Diana. Estas fueron las celebridades a las que vistió el emperador de la moda y las prendas que causaron polémica.

Valentino Garavani , el famoso diseñador italiano que formó un imperio a través de su marca, la cuál lleva su nombre lamentablemente falleció el pasado 19 de enero a los 93 años de edad. Sin embargo, su legado en la moda vivirá para siempre ya que sus diseños fueron icónicos y legendarios. A través de su talento vistió a diversas celebridades, aquí te decimos quiénes fueron algunas de ellas.

¿A qué celebridades vistió Valentino, el diseñador italiano de moda?

A lo largo de su carrera, Valentino tuvo la oportunidad de compartir su talento con diversas celebridades del cine, la moda e incluso hasta la realeza. Anita Eckberg fue una de las mujeres que portó uno de sus vestidos en la película La Dolce Vita, una prenda que sobresalía por su escote en la parte superior, por tener una abertura en la pierna y una caída sobre el lado derecho del vestido. Por otro lado, uno de los momentos más importantes en la vida del diseñador fue cuando el mundo conoció el color rojo valentino, en 1962, a partir de ese momento ese tono se volvió un básico en la vida de todas las mujeres así como en las pasarelas de moda. El diseñador siempre buscó empoderar a la mujer, resaltar su belleza y toda su seguridad a través de las prendas.

Otro vestido icónico en sus diseños fue el que llevo puesto Linda Evengelista en la colección primavera-verano de 1992, el cual fue un vestido largo sensasional en rayas negras y blancas, así como el de la modelo Naomi Campbell en la colección otoño-invierno de 1995, quien portó un vestido negro con transparencias. Por otro lado, respecto a las actrices de cine a las que vistió para pasarelas fueron: Julia Roberts, Sophia Loren, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Elizabeth Taylor, Jennifer Lopez, entre otras.

¿Qué prendas de Valentino Garavani causaron polémica?

Una de las prendas más icónicas del diseñador fue un vestido que llevó puesto Lady Diana en 1992 con el que la princesa se consolidó como uno de los icónos más grandes de la moda. Este vestido destacó por transmitir sensualidad, elegancia y poder al mismo tiempo. El vestido fue diferente entre todo lo que se conocía debido a que estaba por arriba de la rodilla y llevaba un escote en forma V.

La prenda causó polémica porque era algo muy distinto de lo que la realeza británica vestía en ese momento, pues el vestido salía del molde habitual del código de vestimenta. Sin embargo, el vestido rojo de terciopelo y encaje en color burdeos que Lady Diana llevó puesto en para asistir a una representación del oratorio Liverpool de Paul McCartney en el Salón de Congresos de Lille, en Francia sigue siendo uno de los momentos más emblemáticos en el mundo de la moda.