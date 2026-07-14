5 ideas de maquillaje con sombras para párpado caído; son fáciles, elegantes y realzan tu mirada
Estas ideas y trucos de maquillaje para párpado caído te van a encantar por lo adaptables que resultan y su versatilidad para el día a día o un evento especial.
No todos los tutoriales de maquillaje se adaptan para las diversas formas de ojo y características físicas, quienes tenemos párpado encapotado lo sabemos perfectamente. A continuación te compartiremos algunas ideas de maquillaje con sombras para párpado caído, que resultan una muestra de lo mucho que puedes hacer para realzar tu mirada y cómo el color no está peleado con la forma natural de tu ojo.
5 ideas de maquillaje con sombras para párpado caído
1. Smokey eye
Todas hemos querido lucir alguna vez un elegante smokey eye, pues se trata de un estilo clásico que no pasa de moda para eventos especiales. En este tutorial se utilizan tonos marrón y malva, además de un delineado tipo tightlining y poco de brillo en la zona del lagrimal.
2. Tonos rosas en el párpado fijo
@mikaysmakeup Hooded Eyes Makeup Tutorial ✅✅✅ save this for your next night out! using the new @Natasha Denona eyeshadow quad ❤️ #hoodedeyesmakeup #makeupforhoodedeyes #hoodedeyemakeup #makeuptips #CapCut ♬ original sound - Michaella
Nos encantó este look de tonos rosas que realzan la mirada y la abren. Se logró situando la sombra más arriba de lo que esperarías, este es uno de los trucos básicos para aplicar sombras en párpado caído.
3. Truco con cinta adhesiva para aplicar sombras en párpado encapotado
@gabyortzm EL MEJOR TRUCO DE SOMBRAS PARA PÁRPADOS CAÍDOS‼️ ✨ Sombras que usé: @SHEGLAM @Anastasia Beverly Hills @Huda Beauty #parpadocaido #makeuphack #maquillajeparaparpadocaido #hoodedeyes #eyeshadowtutorial ♬ Glam Queen - Notize
Si te cuesta trabajo visualizar la zona del ojo donde se aplica la sombra para que no se pierda ni termine borrándose con el movimiento natural del párpado, checa esta idea: usar cinta adhesiva para marcar el espacio. También te permite aplicar y difuminar con tranquilidad, pues no te pasas y reduces la probabilidad de cometer errores.
4. Maquillaje para fiestas
@hoperenee_mua Part 1: Bridal Makeup Tutorial - eyeshadow for hooded eyelids ✨ Up next… eyeliner!! #bridalmakeup #makeuptutorial #hoodedeyes #eyeshadowtutorial #makeup @Too Faced @ColourPop Cosmetics @Huda Beauty ♬ Approximately 10 minutes of lofi chill background music(1662422) - Purple Sound
Este es un tutorial muy detallado para lograr un look de sombras sutil y elegante si tienes párpado encapotado; en este look, el color se enfoca en la esquina exterior del ojo. El estilo está pensado para novias, pero se puede adaptar para invitadas o para otro tipo de eventos, como una graduación.
5. Sombras para párpado caído, logrando el efecto halo
@borablueprint A simple sparkly halo eyeshadow tutorial for hooded eyes or eyes with epicanthic folds ⭐️ Products: • @NARS Cosmetics eyeshadow base • @ILIA Beauty blush “glimpse” • @Makeup By Mario the neutrals palette • @maccosmetics dazzle shadow “taupe it off” • @DanessaMyricksBeauty colorfix stix duo 9 “starling” • @Sephora Collection waterproof eyeshadow & eyeliner stick “24 black matte” • @Persona Cosmetics Volumizing tubing mascara #holidayeyemakeup #haloeye #eyeshadowtutorial ♬ Barcarolle (Berceuse) (Main) - Intermede Music
El efecto halo es conocido por dar un centro luminoso al ojo y agregar color alrededor para agrandar la mirada, pero requiere algunos ajustes para hacerse en párpado caído. Este tutorial te muestra cómo lograrlo con un poco de brillo y de manera discreta.