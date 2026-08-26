En exclusiva: Verónica del Castillo revela cómo vivió el incendio que provocó alarma en CDMX: este es su estado de salud

La conductora Verónica del Castillo vivió momentos de tensión durante un incendio registrado en la Ciudad de México, situación que generó susto y sobretodo preocupación entre sus fans debido a las impactantes imágenes que compartió en sus redes sociales. Sin embargo, aunque el material compartido mostró cómo las personas se encontraban preocupadas mientras que una densa columna de humo invadía el lugar, la hermana de Kate del Castillo reveló que se encuentra bien.

En exclusiva para Venga la Alegría, la presentadora contó todo lo que había ocurrido, así como su estado de salud y cómo se encuntra tras lo ocurrido, asimismo, aprovechó las cámaras para expresar que en este momento recordó mucho a su abuelo quien se dedicaba a ser bombero, incluso señaló que su padre el primer actor Eric del Castillo mantiene el casco que ocupaba su papá.

"¡Estaba yo sin ropa, en la calle!”, Verónica del Castillo vivió momentos de angustia durante un conato de incendio

¿Cuál es el estado de salud de Verónica del Castillo?

Verónica del Castillo aseguró que, pese al fuerte susto que vivió durante el conato de incendio en el spa, se encuentra bien y confirmó que no hubo personas lesionadas ni daños materiales. “Había mucho humo, es muy escandaloso el humo de la madera, pero nunca hubo fuego”, explicó.

Después de ser desalojada del lugar, Verónica contó que se trasladó a casa de sus padres para tranquilizarse y compartirles lo ocurrido. “Dije: ‘Mamá, prepárame, por favor, un gin, porque necesito relajarme y te tengo que contar algo antes de que alguien más te lo cuente’”

¿Cómo ocurrió el incendio donde estuvo presente Veronica del Castillo?

Los primeros reportes que se dieron a conocer indican que los hehcos ocurrieron en Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando servicios de emergencia señalaron que el fuego se registró en el área de saunas de un complejo deportivo ubicado en las inmediaciones de Fernando Villalpando e Insurgentes Sur, donde fueron evacuadas más de 30 personas.

Según sus declaraciones en ese momento se encontraba en la zona de vapor cuando comenzó a sonar la alarma. En los primeros videos que publicó en Instagram se le observa salir del lugar en bata mientras explicaba la situación y advertía sobre la presencia de humo.

“Esto sucedió ayer martes en un Centro Wellnes debido a que un usuario hizo mal uso del sauna dejando ropa para que se ‘secara’ lo que provocó un incendio en el baño de hombres”, escribió Verónica en sus redes sociales.

La conductora también detalló que ella se encontraba en el vapor del baño de mujeres cuando comenzó la evacuación: “Yo me encontraba en el vapor del baño de mujeres cuando nos evacuaron”, tras varios momentos de tensión mandó un mensaje de agradecimiento a quienes se preocuparon por ella y aseguró que en ese momento solo se encontraba mareada.

Finalmente, dedicó un mensaje de reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y recordó a su abuelo Eduardo, a quien relacionó con su cariño y respeto hacia los bomberos.