La PODEROSA reflexión del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 sobre el perdón: ‘Nos hace ser mejores’

El Chef Diego Niño quiso que su masterclass de hoy no sólo fuera de cómo preparar un filete Wellington, sino del perdón, un gesto que es difícil otorgar en ciertas ocasiones pero que, cuando se da con el corazón, tiene un poder inmenso como él mismo lo contó en plena Cocina Oculta de MasterChef 24/7 con una reflexión que, sin duda, te ayudará en este miércoles.

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¿Cuál fue la reflexión del Chef Diego Niño sobre el perdón en MasterChef 24/7?

La mañana de este miércoles 26 de agosto, los cocineros que forman parte del Top 5 de MasterChef 24/7 se reunieron en la Cocina Oculta para la masterclass del Chef Diego Niño, quien antes de enseñarles a preparar un sabroso filete Wellington con todos sus trucos y secretos quiso hablar un poco del perdón.

"A mí me gustaría tomar un tema que en la vida es muy importante y que es el perdón", comenzó a contar el "Maestro de Fuego", quien aprovechó para demostrar cómo la falta de empatía también lo afectó a él en algún momento.

"Saber tanto perdonar como pedir perdón a las personas nos hace humildes, nos hace ser mejores seres humanos y bueno... este perdón tiene que venir desde dentro de nosotros para poderlo expresar: que sea sincero, que sea leal, que sea real, todo eso es importante", explicó.

Para el Chef Diego Niño, en algún momento de la vida se ha dificultado el perdonar o el pedir perdón por temas de ego sobre todo; fue entonces que reconoció que él atravesó por una pérdida reciente por ese motivo: "El perdón es porque lo sentimos y porque lo queremos expresar a la persona que le hicimos daño o que pudimos haber defraudado", explicó.

Ante las cámaras de MasterChef 24/7, el "Maestro de Fuego" soltó un poderoso mensaje que rápidamente cobró relevancia, sobre todo en redes sociales:

"A mí me ha pasado el no saber pedir perdón a la persona que más he querido, y al no pedir perdón, al no ser empático, pues he sufrido... hemos sufrido las dos partes, y yo sí quiero pedirle perdón por no ser empático y por no ser la persona que fui desde un inicio", expresó.

Luego de estas palabras el Chef comenzó su clase, no sin antes recomendarle a los cocineros pensar en alguien a quien deban pedirle perdón... ¿habrá sido una indirecta para alguien?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

