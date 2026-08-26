La frase de “tu casa debería contar la historia de quién eres y ser una colección de lo que amas” resume una idea muy presente en el trabajo de Kathryn M. Ireland: los espacios domésticos pueden reflejar la personalidad de quienes los habitan mediante objetos, telas y colores, como la combinación de dos tonos en tejido de crochet.

Ireland ha desarrollado durante décadas una filosofía decorativa relacionada con la mezcla de elementos personales. Su sitio oficial describe su trabajo a partir del color intenso, la combinación de patrones y texturas, como estas 7 opciones que harán que tu casa se sienta más cálida y elegante en 2026. También señala que sus proyectos mezclan la tradición europea con la estética relajada de California.

Kathryn Ireland, diseñadora de interiores: “Tu casa debería contar la historia de quién eres y ser una colección de lo que amas”|IA

¿Quién es Kathryn Ireland?

La diseñadora nació en Reino Unido y desarrolló su carrera principalmente en Estados Unidos. De acuerdo con la información de su firma, comenzó su trayectoria en Los Ángeles y posteriormente trabajó en proyectos residenciales para clientes de distintos lugares.

Uno de los primeros proyectos relevantes de su carrera fue decorar una vivienda para el actor Steve Martin. Su experiencia también llegó a la televisión con Million Dollar Decorators, programa centrado en diseñadores que trabajan con proyectos residenciales de alto presupuesto.

El estilo de Ireland se apoya en una combinación poco rígida de elementos. Su firma destaca el uso de colores intensos, capas de estampados y texturas, además de una preferencia por conservar cierta imperfección en los espacios. Esta fórmula aparece tanto en viviendas de California como en propiedades de inspiración europea.

Las claves de Ireland para decorar una casa

Una de las características más reconocidas de sus proyectos es el uso de textiles como elemento protagonista. Ireland cuenta con colecciones propias de telas, papel tapiz y productos tapizados. Además, su firma combina diferentes estampados dentro de una misma propuesta.

El color también ocupa un lugar central. En sus proyectos aparecen combinaciones de tonos intensos junto con muebles y accesorios de distintas procedencias.