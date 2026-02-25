Esto pasó en el viaje que hicieron Cazzu, Nodal y Rauw Alejandro

Una guerra impensada se ha dado entre los cantantes Cazzu, Rauw Alejandro y Christian Nodal. Todo se dio luego del estreno de la canción llamada “Rosita” de Rauw junto con Jheyco, y también con Tainy, allí lanzan una indirecta al cantante mexicano con el que se burlan de su romance fugaz con Ángela Aguilar.

La parte de la canción que desató la polémica dice lo siguiente:

"Lavo' a romper y lavo' a arreglar (¡Wuh!)

Ponte política pa' yo robarte

Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal (¡Yah!)

Lo llamativo de la situación es que los tres famosos habían sido muy unidos. Cabe destacar que por la relación entre la cantante argentina y el intérprete mexicano, tenían una muy buena relación con Rauw. Eran tan íntimos que, por pertenecer al círculo del entretenimiento latinoamericano, que incluso compartieron unas vacaciones juntos.

¿Cómo fueron las vacaciones de Cazzu, Christian Nodal, Rosalía y Rauw Alejandro?

Fue a inicios del año 2023 cuando el mundo de la música vivió un momento muy especial ya que las calles de Tokio, Japón fueron el destino elegido para las vacaciones de las parejas más influyentes del momento. Se trataba de la española Rosalía junto a Rauw Alejandro, y de Christian Nodal acompañado de la jefa del trap argentino, Cazzu.

🎥 • Cazzu pasando Año Nuevo junto a Christian Nodal, Rosalia & Rauw Alejandro en Japón pic.twitter.com/4FEcw8do1h — Cazzu México 🕷 (@cazzumexico_) January 1, 2023

Sin dudas este encuentro obtuvo la atención de los seguidores en las redes sociales, esto fue durante las celebraciones de Año Nuevo. Los famosos habían compartido fragmentos de videos y fotografías que circularon de forma viral. Rosalía es seguidora de la cultura japonesa por lo que en ese momento fue una guía de la aventura que incluyó cenas en restaurantes exclusivos y actividades muy llamativos.

Los cantantes se mostraban en una importante faceta profesional. En ese entonces el amor de Rosalía y Rauw Alejandro caminaba hacia un compromiso formal por lo que el mundo de la industria musical se ilusionaba con este compromiso. Por otra parte, Christian Nodal y Cazzu tenían un romance muy fuerte por lo que meses después anunciaron la llegada de su primera hija-

