Vica Andrade asegura que Memo del Bosque ya presentía su muerte

Después de todos los momentos complicados que vivió, Vica Andrade se pronunció nuevamente y reveló cómo han sido sus días, tras la lamentable muerte de su esposo, el productor Memo del Bosque, quien perdió la vida a causa del cáncer que enfrentaba.

La famosa volvió aparecer bajo los reflectores y confesó que la parte emocional ha sido más difícil de lo que llegó a imaginar, pues el diagnóstico terminal que le dieron a su esposo, su familia lo conocía desde hace un tiempo, pero fue una noticia muy complicada de asimilar para ellos.

¿Cuáles fueron las palabras de Vica Andrade?

De acuerdo con lo que mencionó Vica Andrade , el próximo 15 de febrero, Memo del Bosque estaría cumpliendo 65 años de edad, una fecha que es muy dolorosa para toda la familia. Y es que, no solo la muerte del productor marcó la vida de la actriz, pues el año pasado, también sufrió la muerte de su mamá, lo que ha complicado las cosas para ella.

Tras todo lo que vivió, Vica Andrade aseguró que tuvo momentos de depresión y estrés postraumático, también recordó que fueron ocho años de estar luchando contra la enfermedad, donde pasaron por situaciones muy complicadas, donde parecía que todo había terminado, pero cuando en realidad les dijeron que solamente le quedaban tres meses de vida, todo se complicó.

Recordemos que la lucha del productor contra el cáncer fue de 8 años en donde enfrentó altas y bajas; sin embargo, él siempre se mantuvo con una actitud muy positiva y con ganas de mejorar, pues el motor siempre fueron sus hijos.

Finalmente, aseguró que aunque el proceso del duelo continúa, siente que ya ha comenzado a sanar, aunque va lento poco a poco se ha sentido un poco mejor.

