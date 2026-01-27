¿Qué le pasó? Así luce Vicente Fernández Jr al perder más de 15 kilos

Se trata, sin duda, de uno de los cambios más espectaculares que una persona allegada al entretenimiento y el espectáculo mexicano ha tenido en los últimos meses. En las últimas horas el nombre de Vicente Fernández Jr se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a su radical cambio físico.

Vicente Fernández Jr, hijo de uno de los cantantes más populares del país, sorprendió a propios y extraños luego de mostrarse frente a sus seguidores con un cambio de look por demás espectacular, esto luego de que tomara la decisión de bajar más de 15 kilos. ¿Cuál es su estado de salud después de esta situación?

¿Cómo luce Vicente Fernández Jr tras bajar más de 15 kilos?

Fue a través de sus redes sociales, principalmente Instagram, que Vicente Fernández Jr compartió una fotografía de cómo luce ahora que perdió alrededor de 17 kilos. En la imagen se observa al cantante con un radical cambio físico, lo cual, de inmediato, atrajo las miradas de los seguidores que tiene en el ambiente digital.

En medio de este hecho, muchos de sus seguidores se preocuparon por él al mencionar que esto pudo deberse a un problema de salud; sin embargo, fue el mismo cantante quien, en compañía de su doctor, aseguró que este hecho derivó precisamente de sus deseos por cuidar su estado de salud de cara al futuro.

Fue así como, tras cumplir 62 años de edad, el cantante mexicano tomó la opción de cuidar más su apartado físico para tener una vejez más apegada al apartado de salud. Y, como era de esperarse, tal situación dejó muchos comentarios en las redes sociales, mismas que, en su mayoría, lo felicitaron por este radical cambio físico.

¿Nuevo cuerpo lo asemeja aún más a Alejandro Fernández?

Parte de lo mencionado por sus fans deriva en el supuesto enorme parecido que Vicente Fernández Jr tiene con Alejandro Fernández luego de este cambio físico. Finalmente, el cantante reveló que, pese a perder 17 kilos, aún no llega a la meta establecida, misma a la que podrá arribar en los próximos meses.