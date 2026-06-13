Manualidades de BTS: 5 ideas para hacer marcos reciclados

BTS es una banda de K-Pop originaria de Corea del Sur que ha ganado popularidad alrededor del mundo. Sus fanáticos coleccionan objetos relacionados con la banda por lo que te vamos a contar increíbles ideas para hacer marcos reciclados y puedas darle tu toque personal.

Estas ideas te dan la forma perfecta de personalizar tus espacios mientras contribuyes con el ambiente. Las mismas son ideales para photocards, fotos impresas o imágenes de revistas que quieras exhibir.

¿Cómo hacer marcos reciclados de BTS?

Marco de mosaico con CDs viejos

Para esta idea debes utilizar discos compactos rayados o antiguos que ya no sirven, puedes aprovechar su lado reflectante para un acabado holográfico muy al estilo de los álbumes de K-Pop.

Materiales: Cartón grueso para la base, CDs viejos, tijeras y pegamento blanco.

Pasos: lo que debes hacer es cortar el cartón en forma de rectángulo procurando dejar un espacio central para tu foto. Luego corta los CDs en pequeños pedazos irregulares. El siguiente paso es pegar los trozos sobre el marco de cartón simulando un mosaico, dejando pequeñas separaciones. Agrega detalles con marcador permanente morado (el color oficial de ARMY) o dibuja el logotipo de BTS.

Esta es una increíble idea.|Pinterest

Marco clásico de cartón corrugado texturizado

La siguiente idea es utilizar cajas de cartón, sobre todo si es el de los envíos, ya que es más resistente y fácil de moldear para crear portarretratos duraderos.

Materiales: Cajas de cartón desarmadas, cúter, pintura acrílica negra o morada y pinceles.

Pasos: Lo que debes hacer es cortar dos rectángulos del mismo tamaño. Elige una de las figuras y retírale el centro para que funcione como la ventana del marco. Luego vas a retirar con mucho cuidado la primera capa de papel de algunos trozos sobrantes para exponer la textura ondulada del cartón.

Vas a pegar esas tiras texturizadas alrededor del marco frontal. Por último, vas a pintar o completamente el marco y cuando se seque utiliza pintura blanca o plateada para colocar los nombres de los integrantes o frases de sus canciones.

Marco Estilo Polaroid con cartón de cerrales

Materiales; caja de cereales o galletas, tijera, pegamento y marcadores de colores.

Pasos: Aquí tienes que recortar un rectángulo que simula el formato clásico de una fotografía polaroid. Recorta la parte central para que encaje la imagen y puedes forrar el cartón con papel blanco reciclado o pintarlo. En la parte inferior texturizada más ancha vas a dibujar los icónicos personajes de la banda o añade la fecha al debut del grupo.

Marco relieve con tubos de papel higiénico

Materiales: Tubos de cartón de papel higiénico o de cocina, pegamento, tijeras y pintura en aerosol o acrílica.

Pasos: El primer paso es aplanar los tubos de cartón y cortarlos en tiras de aproximadamente 1 cm de ancho verás que al abrirlas quedarán con forma de pétalos. Luego tienes que diseñar una base de marco rectangular con cartón plano y ve pegando esta especie de pétalos de rollo de papel alrededor de toda la estructura con el objetivo de formar flores o patrones geométricos. Por último tienes que pintar todo con tonos pasteles lila y luego añade el logo de la banda.

Esta es una idea increíble.|Pinterest

Marco revistero o collage de periódicos

Materiales: Hojas de revistas o periódicos viejos , un palito de brocheta, pegamento en barra y una base de cartón.

Pasos: En este caso lo que tienes que hacer es cortar las hojas de la revista en tiras largas y enrollar cada una con la ayuda un palito de madera para crear tubitos de papel delgado y asegurarlos al final con pegamento. Vas a ir cortando los tubitos a la medida de los lados de todo el cartón y debes pegarlos uno al lado del otro cubriendo todo el marco frontal.