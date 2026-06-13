Así debes cuidar tus manos secas para que no agrieten

La piel va pasando por diferentes estados de acuerdo a la época del año en la que nos encontramos. La zona que más se ve afectada son las manos porque están al descubierto y en contacto con diferentes elementos durante todo el día.

Las manos secas deben recibir un cuidado específico si no comienzan a agrietarse y causan dolor. Esto puede verse más intensificado en las épocas de invierno, pero quien tiende a tener la piel reseca lo puede sufrir durante todo el año.

¿Cómo cuidar las manos secas?

Cómo mencionamos anteriormente las manos están expuestas constantemente a agresiones externas. A diferencia de otras partes del cuerpo esta zona contiene menos glándulas sebáceas y producen menos aceite naturales por lo que es más difícil poder mantener la hidratación.

Algunos factores que pueden contribuir a la resequedad de la piel es el uso de agua caliente, uso de alcohol en gel varias veces al día o permanecer durante mucho tiempo en ambientes calefaccionados. Esto puede debilitar la barrera cutánea y favorecer la aparición de sequedad, picazón y grietas.

Lo que debes hacer para cuidar tus manos es lo siguiente:

Elegir jabones suaves: si utilizas productos agresivos se eliminan los aceites naturales de tu piel por lo que debes optar por fórmulas suaves y evitar el agua demasiado caliente.

Utilizar crema varias veces al día: los expertos recomiendan aplicar crema después de cada lavado de manos y prestar atención a los ingredientes como ceramidas, ácido hialurónico, glicerina o urea.

Hidrata después de la ducha: Cuando la piel está húmeda absorbe mejor los activos hidratantes por lo que se recomienda aplicar crema luego del baño para retener la humedad y reforzar la barrera cutánea.

Hidratación interna: el agua es muy importante para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo por eso debes mantener una buena hidratación y consumir alimentos ricos en grasas saludables.

Usar guantes: otra opción es utilizar guantes en época invernal, pero también utilizar a la hora de hacer limpiezas o manipular productos que resulten irritantes para la piel.

Raciona el uso de alcohol en gel: Si utilizas frecuentemente alcohol en gel vas a contribuir a la resequedad de tus manos por eso es recomendable alternar con un lavado suave de manos y aplicar luego crema hidratante.