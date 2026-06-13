Emmanuel e Ixdit disfrutan de un desayuno especial al estilo MasterChef 24/7: ¡MENÚ y más detalles!

Ixdit, la flamante ganadora del "Pin del Chef" en MasterChef 24/7, tuvo un beneficio especial con el que arrancó el sábado con toda la energía: ¡un desayuno de lujo acompañada de Emmanuel, a quien eligió como invitado! Claudia, Luis y Flor se levantaron muy temprano para atenderlos, aunque hubo algunas fallas que impidieron que el servicio fuera perfecto.

¿Cómo fue el desayuno especial de Emmanuel e Ixdit en MasterChef 24/7?

Como ganadora del "Pin del Chef", Ixdit recibió un beneficio especial: ¡un servicio de desayuno sorpresa completo con chefs y hasta meseros! La cocinera no comió sola, pues estuvo acompañada por Emmanuel en todo momento -de hecho, Luis bromeó con la idea de bautizar esta dinámica como el "desayuno del amor", ocurrencia que hizo reír a más de una persona.

Muy temprano los elegidos para preparar la comida y atender a los dos comensales: Claudia, Luis y Flor, se levantaron de la cama y fueron directo a la cocina, en donde encontraron los materiales y las recetas necesarias para el menú: papaya picada, jugo de naranja, café, ensalada de manzana, cochinita pibil con su respectiva cebollita y tortillas de maíz azul recién hechas.

Luis y compañía se tomaron muy en serio la dinámica y hasta bautizaron su menú como “El buen comienzo”, una idea que agradó mucho al tratarse de un desayuno y de un servicio de primera.

Los cocineros se encargaron de todo desde cero: picaron la pierna de cerdo, la pusieron a cocer y la aderezaron con los condimentos necesarios, picaron toda la fruta y, finalmente, Luis se encargó de criticar la comida en medio de risas y de ser el mesero de Ixdit y Emmanuel, a quienes llamó a la mesa con mucha formalidad.

Aunque Claudia, Luis y Flor se esmeraron en atender muy bien a la ganadora del "Pin del Chef" y a su invitado, eso no impidió que hubiera algunas quejas; por ejemplo, a Ixdit se le antojó un café y los cocineros debieron hacerlo en ese momento porque no lo habían contemplado.

Otra queja sobre el menú del día fue el jugo que les sirvieron: "Sólo tengo una queja, ¿por qué tienes en tu menú jugo de botella?", le preguntó Ixdit a Luis. "Qué raro, porque puse a mis empleadas a exprimir muy temprano", se excusó en medio de las risas.

El desayuno resultó tan delicioso para Ixdit y Emmanuel, que ambos pidieron cochinita y ensalada de manzana para llevar… ¡les pusieron un merecido 10!

Como ves, a pesar de los inconvenientes, no sólo Ixdit y Emmanuel, sino todos los cocineros alabaron la fruta, el postre, las tortillas y la cochinita pibil que Claudia, Luis y Flor prepararon con tanto esmero... ¡al parecer han perfeccionado mucho su sazón gracias a las clases!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?