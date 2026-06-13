El lifting con keratina es la nueva tendencia en pestañas

En la actualidad hay una gran cantidad de tratamientos de belleza que nos permiten vernos mejor. Las pestañas son una de las zonas donde se les presta más atención por lo que ha surgido una nueva técnica para que luzcan más curvadas y grandes.

Para dejar de lado la máscara de pestañas es que muchas se inclinan por el lifting de pestañas para darles longitud y curvatura. Ahora ha surgido un tratamiento que incorpora la keratina para que tengas una mirada más reveladora, su efecto desaparece con el paso de las semanas.

¿Cómo es el lifting con keratina?

El lifting con keratina te ayuda a conseguir unas pestañas bonitas, pero también les aporta un extra de cuidado y nutrición. Los expertos manifiestan que con esto se consigue una mirada más abierta y definida sin necesidad de extensiones ni máscara de pestañas a diario.

Además, este tratamiento eleva, curva y realza las pestañas naturales desde la raíz. La gran ventaja es que trabaja únicamente sobre las propias pestañas. La diferencia con otros tratamientos que añaden el volumen artificial, el lifting trabaja exclusivamente sobre la pestaña natural de cada persona, potenciando su longitud visual y mejorando la expresión de la mirada de forma muy natural.

pestañas

Quienes eligen este tratamiento no sufrirán una transformación en el rostro ni lucirá como un efecto artificial sino que potenciará lo que ya tienes. Así es que tendrás pestañas más elevadas, visibles y definidas que hacen que los ojos parezcan más abiertos sin necesidad de recurrir a extensiones.

Ten en cuenta que el principal objetivo del lifting es que agrega nutrición a tus pestañas y les da la curvatura que desean.

Pon a prueba este tratamiento para cuidar tus pestañas mientras obtienes el objetivo que buscas. Tu mirada será más natural y cuidada.