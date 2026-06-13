Tablas de multiplicar de Dragón Ball: 5 ideas para aprender los números

En la formación escolar uno de los contenidos que se aprenden son las tablas de multiplicar que pueden ser un poco difíciles de aprender al principio. Es por esto que puedes ayudar a los más pequeños con ideas de Dragón Ball.

Caminos de la Vida | Programa 13 Junio 2026

Aquí te dejamos increíbles ideas para que puedas utilizar como estrategias visuales para que los niños puedan aprender de una manera divertida. El asociar los personajes con los números ayuda a romper con lo tradicional.

¿Cómo aprender las tablas de multiplicar con Dragon Ball?

El Torneo de las Multiplicaciones (Niveles Saiyajin)

Idea: Divide las tablas por niveles de poder de los personajes.

Para llevar a cabo este tienes que hacer división de poder. Es por esto que la tabla del 2 debe ser nivel Raditz (básico). Al dominarla, el niño "entrena" y sube al nivel Goku Kaio-ken (tabla del 5). La tabla del 9 o 10 representa el nivel Goku Ultra Instinto o Beerus.

Esto convierte la hora de estudiar en un videojuego de progresión física y mental.

Las Esferas del Dragón Matemáticas

Idea: Dibuja o recorta las 7 esferas del dragón en cartulina.

Utiliza las esferas del dragón.|Pinterest

Aquí tienes que dibujar una multiplicación en el reverso de cada esfera entonces el niño solo puede "invocar a Shenlong" y pedir un deseo (un pequeño premio o tiempo de juego) si responde correctamente las operaciones de las 7 esferas repartidas por la casa. Esto fomenta el movimiento físico y la recompensa inmediata.

Batallas de Cartas tipo TCG (Trading Card Game)

Idea: Crea cartas caseras con imágenes de personajes y operaciones.

Cada una de las cartas debe tener un personaje impreso. Así el "poder de ataque" de Vegeta es 6 × 7 y el de Freezer es 5 × 9. De esta manera los jugadores van a lanzar las cartas al mismo tiempo y el niño deberá resolver ambas multiplicaciones rápidamente para saber qué personaje tiene el número más alto y gana el combate. Desarrolla la agilidad mental bajo presión lúdica.

El "Ki" de las Tablas (Pistas Visuales)

Idea: Utiliza los elementos icónicos de la serie como unidades de conteo.

Para esta idea tienes que poder diseñas hojas de trabajo donde las multiplicaciones se resuelvan sumando el "Ki" o las ráfagas de energía. Por ejemplo, para 3 × 4, dibuja 3 filas de 4 esferas de energía (Kamehameha). Con esto ayudarás a que los niños aprendan visualmente el concepto de la multiplicación antes de memorizarla.

dragon ball

Póster de Fusión de Números

Idea: Crea un cuadro de doble entrada (tabla pitagórica) personalizado.

Por último, tenemos esta idea en la que debes poner a Goten en el eje horizontal y a Trunks en el vertical. Explica que el resultado de la multiplicación es la "Fusión" (Gotenks). El niño debe completar la tabla para ver cómo se combinan los poderes de los guerreros. Aquí vas a centralizar toda la información de las tablas en una sola herramienta visualmente atractiva para la habitación.