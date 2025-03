Vicente Jáuregui, de San Pascualito Rey, niega acusaciones en su contra; interpondrá demanda contra su ex

El pasado 7 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Synthia Franco expuso que Vicente Jáuregui, integrante de la banda San Pascualito Rey, ejerció violencia física y psicológica en su contra, además de abandonar a su hijo.

Franco, quien en sus redes sociales se describe como fotógrafa y feminista, dijo que durante años guardó silencio debido al miedo de ser revictimizada dentro y fuera del medio artístico, pero que había decidido dejar la vergûenza a un lado para denunciarlo.

Señaló al músico como “mamarracho, machirulo e irresponsable”, al asegurar que, incluso, nunca se ha hecho cargo de su hijo y lo tachó de “hipócrita” luego de que hace tres años Vicente posteó en sus redes, con motivo del #8M, que había lastimado, incomodado y minimizado a varias mujeres.

Vicente Jáuregui niega acusaciones en su contra. Crédito: Jimena Zavala

Vicente Jáuregui rompe el silencio sobre acusaciones en su contra

“No quiero echarle la culpa a la educación machista que arrastro desde hace años. Más que buscar culpas, pido perdón por todas las veces que he actuado erróneamente. Lo lamento mucho. Todos los días trabajo para cambiarme y contribuir a construir un mundo más equitativo”, escribía Jáuregui en aquel entonces.

Hoy, el artista también decide romper el silencio y hablar acerca de estas acusaciones en su contra a fin de frenar esta campaña de desprestigio orquestada por Synthia Franco, quien fue su pareja sentimental hace aproximadamente 15 años. En entrevista con Azteca UNO, Vicente Jáuregui explicó que al concluir su noviazgo, ambos se bloquearon y él no supo más de ella hasta que comenzó a atacarlo.

Vicente Jáuregui niega ser deudor alimentario

“Cuando en 2021 me lancé como solista y empecé a tener éxito, ella reapareció con ataques en mi contra, buscando generar una imagen negativa. El año pasado dijo que yo era un deudor alimentario y me saqué de onda porque eso lo tendría que decir la mamá de mi hijo y no una exnovia que ni conoce a mi hijo ni a su mamá”, comentó.

Vicente Jáuregui, quien suma más de 20 años de carrera profesional, mencionó que había pensado ignorar todo esto, pero decidió tomar cartas en el asunto porque sus declaraciones están afectando a su hijo Leonardo y eso no lo puede permitir.

Synthia Franco afecta psicológicamente al hijo de Vicente Jáuregui

“No me parece justo que esté afectando psicológicamente a mi hijo para darse visibilidad. Magdalena Azeneth Ramírez, madre de mi hijo, está molesta y le escribió a sus redes para hacerla reaccionar, pensamos que se iba a detener y no, nos tiene bloqueados a todos.

“Lo que quiero es limpiar mi nombre porque su difamación es terrible y sí me ha generado mucho daño, me he sentido con mucha ansiedad, enojo y frustración de que en una fecha tan importante se use una mentira mientras que hay un montón de mujeres víctimas de violencia”.

Vicente Jáuregui. Crédito: Jimena Zavala

Vicente Jáuregui acepta que hubo toxicidad en la relación con su ex

El músico admitió que durante el tiempo que estuvieron juntos, su relación no fue la mejor pues hubo toxicidad por parte de ambos hasta que finalmente terminaron.

“De esa relación aprendí que no quiero ser así en la historia de nadie más. Me tomó muchos años analizarlo, he trabajado en mí desde la meditación, desde la terapia. No bebo alcohol desde hace mucho tiempo y me gustaría ver que ella está bien en lugar de enfocarse en atacar a diestra y siniestra. ¿Para qué vivir en el pasado de una relación que no estuvo bonita cuando tienes todo el presente y sobre todo el futuro para construir algo luminoso?”, apuntó Vicente Jáuregui.

El integrante de San Pascualito Rey considera que Synthia Franco cuenta la historia como si ella no se hubiera equivocado. “El daño nos lo hicimos los dos, no fue unilateral y eso es lo crucial en este tipo de relaciones, varias veces ella me atacó violentamente, pero yo lo tengo superado y no es mi afán volcarme sobre ella y tratar de dañar su imagen”.

¿Integrante de San Pascualito Rey interpondrá una denuncia en contra de Synthia Franco?

Adelantó que en caso de continuar los ataques de la fotógrafa en su contra, sí interpondrá una denuncia en su contra. “Soy una persona bastante pacífica, no me gustan las malas vibras, pero ya son muchas las personas que me están sugiriendo que lo haga. No busco que la metan a la cárcel ni busco dinero, solo quiero que se detenga, que no se meta contigo ni con mi hijo”.

Prueba de la buena relación que Vicente tiene con su hijo Leonardo, de 23 años, es que siempre está presente en sus momentos importantes como cuando asistió a su graduación en la escuela o él vino al concierto que San Pascualito Rey ofreció en el Teatro Metropolitan.

“Mi hijo es un chico sano, no fuma y no toma. Ya está chambeando y le va muy bien. Es exitoso, es un hombre que va al gimnasio, es responsable y es mi máximo orgullo. Si yo hubiera tenido una relación fea con su mamá, él no hubiera crecido así. Le pido a Synthia que pare, por favor”, concluyó.

Vicente Jáuregui con su hijo, Magdalena y otros familiares. Crédito: Cortesía

“Ternura radical”, el nuevo disco de Vicente Jáuregui

El pasado 1 de marzo, Vicente Jáuregui presentó su nuevo disco solista “Ternura Radical” en el Club del Rock and Roll,y a través de sus temas habla de la ternura y el amor que debe sentirse por la mujer y por los seres humanos en general. En los próximos días, el multiinstrumentista anunciará las fechas de su nuevo show.