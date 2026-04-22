Victoria Ruffo... ¿llena de halagos a Eugenio Derbez? Esto dijo de los millones del comediante

Es bien conocido por el medio mexicano que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo vivieron enemistados tras el cese temprano de su relación, de la cual vino José Eduardo. Sin embargo, las redes sociales y los medios en general coinciden en que la actriz ha bajado el tono hostil hacia quien es el padre de su hijo. Ante eso, opinó de la supuesta fortuna millonaria del actor y comediante, llenándolo de elogios.

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¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la fortuna de Eugenio Derbez?

Ante la polémica generada por un sitio que calcula fortuna de famosos a nivel internacional, hizo eco en México que el líder de la dinastía Derbez tuviera una fortuna de 30 millones de dólares. Ante eso ya han reaccionado muchas personas y ahora tocaron las palabras de la madre de José Eduardo, que para sorpresa de muchos, no se fue contra Eugenio.

Estas fueron las palabras de la actriz de 63 años: “Cuando lo conocí tenía muchos sueños, metas, ilusiones, que creo que las ha logrado. Y eso habla de una persona tenaz, persistente y con ganas de cumplir sus sueños… Me gusta que a la gente le vaya bien, no me gusta que le vaya mal, además es el papá de mi hijo, me interesa que esté bien y que mi hijo lo admire y esté con él”.

Incluso, Victoria bromeó con la reportera, diciendo que le repartiera algo a ella como madre de José Eduardo. Todo esto en medio de una charla informal, donde se notó a la veterana actriz relajada y con la intención de concretar una charla sin intenciones de generar polémica contra el hombre con quien tuvo severos problemas en el pasado.

¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez estuvieron casados?

Justamente este es catalogado como uno de los grandes conflictos que generaron su separación, pues se indica que organizaron una boda falsa. Un amigo del comediante se vistió de sacerdote y Eugenio le dio un anillo a Victoria Ruffo. Con esto se indica que la ceremonia fue puramente simbólica, lo que en el futuro la actriz catalogó como una burla. Sin embargo, el actor dijo que ella sabía perfectamente que así serían las cosas, que fue algo planeado.