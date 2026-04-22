Conoce los amuletos de la suerte para los del signo Tauro

Estamos en plena temporada de Tauro que abarca desde el 19 de abril al 20 de mayo. Este es un periodo en donde es importante conectar con la estabilidad, la abundancia y el bienestar. El Sol ilumina a este signo particularmente por lo que potencia su energía práctica, su enfoque en la seguridad y su amor por lo material.

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Si quieres sacar el máximo provecho a esta etapa, pues los expertos en astrología recomiendan utilizar amuletos para poder canalizar la buena fortuna. Tauro es un signo que se destaca por la determinación, conexión con la naturaleza y búsqueda de la comodidad.

Esta característica energía que tienen puede llevarlos a los excesos sobre todo en lo económico o indulgencias. Es por esto que los amuletos juegan un papel muy importante.

¿Cuáles son los amuletos para Tauro?

Figurilla de Buda: símbolo de prosperidad y bienestar

Este es un amuleto muy poderoso para este signo. El Buda es un símbolo que se asocia a la abundancia, la felicidad y la iluminación espiritual. De acuerdo con los especialistas, tener esto en tu casa o trabajo te ayudará a atraer oportunidades económicas y claridad en las decisiones financieras.

La energía del Buda ayuda a armonizar el entorno por lo que se ve favorecida la paz interior. Las tradiciones espirituales dicen que se debe ubicar la figurilla de Buda en la parte posterior de la puerta principal potencia su efecto. Rodearlo con monedas nuevas simboliza la llegada de riqueza y estabilidad.

El Buda es un gran amuleto.|Canva

Plato con arroz y monedas

También se pueden apoyar en la suerte que trae colocar arroz crudo en un plato blanco, rodearlo con monedas del mismo valor y situar la figura del Buda encima. Este ritual, inspirado en prácticas orientales, busca activar la energía de la abundancia en el hogar.

Incienso de loto o jazmín

Los inciensos ayudan a limpiar las energías y mantener la mente en su eje. El aroma del loto o jazmín ayuda a potenciar la calma, la claridad y la conexión espiritual. Encender incienso durante la meditación o en momentos de reflexión puede ayudar a Tauro a evitar distracciones y a mantenerse alineado con sus metas.

Plantas para Tauro

Por último, los taurinos pueden tomar como amuletos las plantas de geranio o sándalo ya que aportan equilibrio, protección y energía positiva al hogar.