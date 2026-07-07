Revelan video que grabó el cantante Adán Rodríguez antes de ser asesinado

El 5 de julio fue un día muy triste para México no solo por la eliminación de la selección, sino porque el cantante regional mexicano, Adán Rodríguez fue asesinado. El mundo de la música se encuentra consternado.

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Horas antes de haber sido asesinado, Adán Rodríguez grabó algunos videos que había compartido en las redes sociales, donde mostró como fueron las horas previas antes de ser ejecutados. Si bien estas filmaciones formaban parte de su vida diaria han tomado relevancia por el desenlace. El músico dejó a su esposa embarazada y una pequeña hija.

¿Qué muestra en el video Adán Rodríguez?

En uno de los videos de Adán Rodríguez se lo puede ver recorriendo las calles de Culiacán que lucían casi vacías debido a que gran parte de los mexicanos estaban en el encuentro de la Selección Mexicana.

"Hay alguien aquí con vida… no hay nadie en la ciudad de Culiacán, todo mundo viendo el partido. Aquí vengo chicoteado a la casa a ver el partido", manifestó Adán, con su característico estilo relajado.

Luego compartió otro video cuando terminó el encuentro entre México e Inglaterra, donde se mostró decepcionado con resultado que los dejó afuera del Mundial. "Hay no… jugaron como nunca y perdieron como siempre, qué tristeza mi gente…", dijo en el video.

Lo que se sabe hasta el momento es que el ataque tuvo lugar en la noche del domingo 5 de julio en el fraccionamiento Stanza Cantabria, ubicado en Culiacán, Sinaloa. Fue alrededor de las 21 horas cuando los vecinos del lugar llamaron al número de emergencias 911 para poder reportar detonaciones de arma de fuego que habían escuchado.

Momentos después arribaron personal de la Policía Estatal y efectivos del Ejército Mexicano, quienes localizaron a un hombre con múltiples impactos de bala tendido en la cochera de una vivienda de dos plantas. Por más que hicieron trabajos de reanimación el cantante ya se encontraba sin vida.